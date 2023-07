Afrique: Situation des personnes migrantes en Tunisie - Appel au respect des droits fondamentaux

Face à l'évolution de la situation des personnes migrantes en Tunisie depuis quelques mois et notamment l'exacerbation récente des discriminations et des violences à leur encontre, 14 organisations de la société civile en appellent au respect des droits fondamentaux de toutes et tous.

Comme dans la plupart des pays, la situation des personnes migrantes en Tunisie reste le plus souvent déplorable et toujours plus compliquée, avec des conditions de détention contraires à la dignité humaine, des violences physiques et verbales..., auxquelles viennent s'ajouter d'autres problèmes.

Face à la détérioration de leur situation, pas moins de 14 organisations ont exprimé, dans un communiqué rendu public, leur profonde préoccupation, tout en précisant que cette situation aggrave davantage les vulnérabilités de celles et ceux qui ont fui leur pays en quête d'un avenir meilleur et qui se retrouvent aujourd'hui victimes, malgré elles, d'injustices et de violences. Plus encore, l'exposition à des arrestations et des expulsions arbitraires les contraint à une fuite permanente et les empêche de faire valoir les droits humains inaliénables que sont : le droit à la non-discrimination, le droit à la vie, le droit à la liberté et à la sécurité de la personne et le droit de circuler librement.

Conscientes des défis auxquels fait face la Tunisie et soucieuses de contribuer à une réflexion globale et inclusive sur la question de la migration dans l'objectif de trouver des solutions pérennes, soutenables et répartissant les responsabilités entre l'Etat tunisien, les Etats membres de l'Union européenne et la société civile tunisienne et internationale afin de préserver les droits de toutes les personnes et leur accès aux services essentiels dont l'accès à la santé, les organisations signataires :

- Réaffirment avec ferveur leur croyance en la valeur intrinsèque de chaque individu, indépendamment de son origine ou son statut administratif, et rappellent que chaque personne a le droit d'être traitée avec équité, dignité et justice, et doit pouvoir jouir des mêmes droits et libertés, en conformité avec les droits humains, les normes et accords internationaux, régionaux et nationaux, notamment ceux relatifs à la protection internationale et à la protection de l'enfance ratifiés par la Tunisie.

- Expriment leur inquiétude face à la situation des personnes migrantes se trouvant au niveau des frontières tuniso-libyennes et tuniso-algériennes, mais également en milieu urbain et notamment à Sfax.

- Appellent les autorités tunisiennes à faciliter l'accès des organisations de la société civile nationale et internationale aux zones dans lesquelles se trouvent les personnes déplacées par les forces de l'ordre lors des opérations du mois de juillet 2023, en rappelant que ces personnes se trouvent dans une situation de grande vulnérabilité les exposant à des risques multiples, notamment en matière de santé physique et mentale.

- Expriment leur volonté de contribuer à la coordination des efforts de toutes les parties prenantes afin de mettre en place des mesures protectrices des personnes les plus vulnérables (et notamment des personnes déplacées par les autorités) et de réfléchir à des solutions structurelles et durables qui garantissent le respect de leurs droits

- Appellent les organisations de la société civile à contribuer aux efforts de cohésion sociale et de solidarité entre les différentes communautés conformément à l'Histoire de la Tunisie.

- Appellent la communauté internationale à soutenir la Tunisie et à adopter une approche basée sur les droits humains et d'éviter une approche sécuritaire ayant un fort impact sur l'augmentation de la violation des droits et de la discrimination des citoyens et citoyennes au sein de l'Union africaine, ainsi que de l'impact sur l'augmentation des dangers sur les routes migratoires et le renforcement des réseaux de traite d'êtres humains.

Les organisations signataires réitèrent leur appel à la responsabilité, à la solidarité et au dialogue et se tiennent prêtes à contribuer à tout effort dans ce sens, pour une société solidaire et humaine respectueuse des droits fondamentaux de toutes et tous.

Les organisations signataires

Médecins du Monde Belgique en Tunisie

Arci Cultura e Sviluppo (ARCS)

Association des Étudiants et Stagiaires Africains en Tunisie (AESAT)

Association Mnemty

Avocats Sans Frontières (ASF)

Centro Informazione e Educazione allo Sviluppo ONLUS (CIES Tunisie)

Comité Européen pour la Formation et l'Agriculture (CEFA)

Coopération pour le Développement des Pays Émergents (COSPE ONLUS)

Danish Refugee Council (DRC)

Handicap International | Humanité & Inclusion (HI)

Les Enfants de la Lune - Coalition Humanitaire

Norwegian Refugee Council (NRC)

Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT)

Terre d'Asile Tunisie (TAT)