Afrique: Paix et développement - La Chine disposée à oeuvrer davantage pour la sécurité mondiale

A l'occasion du 96e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire de libération de Chine, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Chine au Congo, Ma Fulin, a organisé, le 28 juillet, à Brazzaville, une soirée commémorative.

La cérémonie s'est déroulée en présence du représentant du gouvernement, le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, de la Décentralisation et du Développement local, Juste Désiré Mondélé, de plusieurs diplomates et autres invités.

Dans son discours, l'ambassadeur Ma Fulin a souligné les glorieux exploits réalisés par l'Armée populaire pour la libération de la Chine au cours des 96 dernières années, sous la conduite du Parti communiste. Il a évoqué notamment la lutte pour l'indépendance nationale, la libération du peuple, la prospérité du pays, ainsi que la défense de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Chine. Il a également mis en avant le rôle de l'armée populaire dans le maintien de la paix mondiale.

«L'Armée populaire de libération de Chine est une armée de paix. La Chine poursuit depuis toujours la voie de développement pacifique avec un record pour n'avoir jamais provoqué de guerre ni envahi aucun pays. A la nouvelle ère, l'armée chinoise s'efforce de mettre en oeuvre l'initiative pour la sécurité mondiale du président Xi Jinping, et s'en tient à la vision de sécurité commune, intégrée, coopérative et durable », a assuré l'ambassadeur de Chine Ma Fulin.

En outre, il a rappelé que la Chine est devenue aujourd'hui le deuxième contributeur de cotisations aux opérations de maintien de la paix de l'ONU, et « le plus grand contributeur de soldats parmi les membres permanents du Conseil de sécurité ». En Afrique, a-t-il poursuivi, les militaires chinois apportent leur contribution à la paix dans des pays comme la République démocratique du Congo, le Mali, etc.

Par ailleurs, l'ambassadeur a reconnu que le monde est confronté à des défis sans précédent et a exprimé la volonté de la Chine de collaborer avec la communauté internationale, y compris le Congo, pour promouvoir la mise en oeuvre d'une initiative de sécurité mondiale.

« Particulièrement attachée à la politique étrangère de paix, la Chine est depuis toujours bâtisseur de la paix mondiale, contributeur au développement planétaire et défenseur de l'ordre international. Elle apportera davantage de contribution à la construction d'une communauté d'avenir partagé pour l'humanité », a-t-il déclaré.

« La Chine et le Congo, fermes défenseurs de la justice internationale »

Dans son propos, le diplomate chinois a évoqué la dynamique des relations sino-congolaises, mettant en avant les succès de la coopération dans divers domaines. En effet, la Chine se dit prête à continuer de travailler avec le Congo pour explorer de nouvelles opportunités de coopération, afin de renforcer les liens entre les deux armées.

L'ambassadeur a conclu son propos en exprimant sa conviction que les relations d'amitié entre la Chine et le Congo continueront de se développer de manière soutenue et que la coopération amicale entre les armées des deux pays ouvrira un nouveau chapitre prometteur. L'arrivée à Pointe-Noire, en 2017, du navire hôpital « Arche de la paix » qui avait fourni des soins médicaux aux populations. Sans oublier la 43e flotte d'escorte de la Marine chinoise pour le golfe d'Aden qui a séjourné, il y a deux semaines, au port de Pointe-Noire, lui a servi d'illustration.

« La Chine et le Congo, tous épris de paix, sont fermes défenseurs de la justice internationale. La Chine est disposée à travailler de concert avec le Congo, sous l'égide des présidents Xi Jinping et Denis Sassou N'Guesso, dans le même but de bâtir une communauté d'avenir partagé sino-congolaise encore plus étroite dans la nouvelle ère et d'apporter davantage de stabilité et de l'énergie positive à la paix et au développement du monde », a conclu Ma Fulin.

La soirée commémorative du 96e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire de libération de Chine à Brazzaville a été marquée par une exposition photos, et par la projection du film documentaire de l'arrivée, il y a deux semaines, d'une formation de bâtiments de la Marine chinoise au port de Pointe-Noire.