Congo-Brazzaville: Délinquance juvénile - Les 'bébés noirs' de Mouyondzi reviennent à la raison

Lors d'un échange citoyen avec la ministre en charge des Petites et moyennes entreprises, Jacqueline Lydia Mikolo, et le préfet de la Bouenza, Jules Monkala Tchoumou, le 28 juillet à Mouyondzi, les jeunes délinquants de la localité ont pris l'engagement de déposer leurs armes blanches en demandant l'appui des pouvoirs publics pour leur insertion socio-professionnelle.

« Nous avons posé des actes inciviques. Nous avons dérangé la quiétude des populations de Mouyondzi et des autres localités de la Bouenza. Nous regrettons de l'avoir fait. Nous demandons pardon », a déclaré Ibrahim au nom des jeunes bébés noirs repentis qui se sont volontairement agenouillés devant les autorités, dans une atmosphère rythmée par des applaudissements prolongés pour saluer leur engagement à renoncer à la délinquance. Certains d'entre eux sont diplômés et porteurs de projets. Ils ont demandé l'appui et l'accompagnement des pouvoirs publics pour leur insertion socio-professionnelle.

Par ailleurs, les délinquants reconvertis ont pris l'engagement de donner vie au slogan : "Mouyondzi travaille et ravitaille dans la paix". Ainsi, le préfet de la Bouenza, Jules Monkala Tchoumou, a invité ces derniers à utiliser les machettes non pas pour semer le désordre mais pour les activités agro-pastorales, créatrices de richesse et de l'emploi.

Pour sa part , la ministre en charge des Petites et moyennes entreprises, Jacqueline Lydia Mikolo, a salué l'initiative de ces jeunes en soulignant qu'ils doivent travailler en intelligence avec les autorités pour trouver les solutions les mieux adéquates à leurs doléances, en vue de faciliter leur insertion socio-professionnelle.

Jacqueline Lydia Mikolo a également annoncé l'arrivée à Mouyondzi, dans les prochains jours, de son collègue ministre en charge de la Jeunesse, Hugues Ngouélondélé, pour voir avec ces jeunes délinquants repentis lesquels vont intégrer les centres d'insertion et de réinsertion que le gouvernement est en train de réhabiliter pour répondre à la problématique de la prise en charge de la jeunesse. C'est, en effet, dans ces centres, dont un à Aubeville, dans la Bouenza, que les jeunes déscolarisés, les délinquants repentis, les sans-emplois ou désoeuvrés seront formés aux divers métiers.

Il convient de rappeler que la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la délinquance juvénile est déjà élaborée. Il ne reste que son adoption. Cette stratégie fait une description de la problématique en cernant les déterminants du phénomène de la délinquance juvénile ; détermine la typologie de la délinquance ; élabore la cartographie du phénomène sur l'espace national ; définit les mesures à prendre pour la programmation des actions à mener.

Visiblement, l'échange citoyen entre la ministre Jacqueline Lydia Mikolo, le préfet de la Bouenza et les délinquants de Mouyondzi repentis ne va pas rester lettre morte. Des actions vont suivre selon un plan de travail bien établi.