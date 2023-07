Congo-Kinshasa: IXes Jeux de la Francophonie - Une cérémonie d'ouverture à la hauteur des attentes

De nombreux Kinois étaient très enthousiastes, au soir du vendredi 28 juillet, à la sortie du stade des Martyrs, heureux d'avoir vécu les instants magiques leur offert par la cérémonie d'ouverture des IXes Jeux de la Francophonie.

Alors que les rideaux se renfermaient sur un spectacle son et lumière de près de deux heures, beaucoup n'avaient pas envie de quitter les lieux, scotchés sur leurs chaises. Le spectacle était si bien rendu qu'on n'avait pas vu le temps passer. Il n'y avait pas meilleur rendez-vous pour redonner le sourire aux Congolais, quarante ans après le combat du siècle Mohamed Ali-Georges Foreman. Une cérémonie haut de gamme. Près de trois mille jeunes, athlètes et artistes, étaient à l'honneur en cette journée mémorable qui marquait la régénérescence de la République démocratique du Congo (RDC), au plan sportif et culturel, après plusieurs années d'hibernation.

Devant quatre-vingt mille spectateurs, ces jeunes venus d'une trentaine de pays francophones engagés dans cette compétition ont annoncé les couleurs par une parade d'honneur, à grand renfort d'applaudissements. À pas rythmé sur la piste d'athlétisme requinquée, les délégations ont défilé derrière leurs porte-drapeaux, chacune suivant ses fantaisies, dégageant une énergie de grand jour mêlée à un enthousiasme débordant. La partie officielle a été marquée par quelques interventions dont celle du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi qui a donné solennellement le go de l'événement. Dans son discours inaugural, l'autorité suprême a magnifié la solidarité des francophones envers la RDC, deuxième pays francophone après la France en nombre de locuteurs et le plus grand d'ici à l'horizon 2050.

La RDC, à travers sa personne, a réaffirmé son appartenance à la famille francophone d'où elle entend jouer un rôle significatif. Le chef de l'État congolais n'a pas pu s'empêcher de profiter de la tribune pour dénoncer « l'agression et les pillages » dont la RDC est victime "de la part des groupes armés et des terroristes de tous bords, avec l'appui de certains pays voisins". Auparavant, l'administratrice de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Caroline Saint-Hilaire, a circonscrit le cadre de ces Jeux qui, a-t-elle indiqué, "transcendent les frontières, les cultures et les langues pour nous unir sur une même bannière, celle de la Francophonie". Et d'ajouter que ces jeux renforcent l'unité de 90 Etats membres de l'OIF et sont "l'expression de notre humanité partagée".

Le vice-Premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a, pour sa part, mis une emphase sur l'implication personnelle du chef de l'État dans l'organisation de ces Jeux dont les infrastructures construites ont été financées à 100% par l'État congolais. Un spectacle de haut niveau, après le mot de remerciement des athlètes via leur représentant, place aux feux d'artifice. Le spectacle a brossé un tableau de la RDC en mettant en relief l'ingéniosité de sa population aux coutumes diversifiées, son totem, ses taxis jaunes, ses "sapeurs" aux tenues extravagantes, ainsi que l'inventivité de ses "performeurs" aux costumes en canettes, sacs plastiques ou autres matériaux de récupération.

Un bon moment d'évasion avec, à la clé, une succession des chorégraphies bien synchronisées, le tout sur un fond sonore bien réglé dans un décors bigarré et futuriste. Et, pour couronner ce beau tableau, la star Fally Ipupa et l'animateur Bill Clinton ont transformé le stade des Martyrs en une boîte de nuit géante à travers des prestations dignes de leur réputation. À eux deux, ils ont confirmé la bonne assise musicale de la RDC sur le plan international. Changement de narratif, de paradigme, de perspective donc pour la RDC qui, à travers l'organisation de ces Jeux, promeut la richesse de son patrimoine sportif et culturel. À noter que pendant les dix jours que vont durer les Jeux de la francophonie, des jeunes talents de 18 à 35 ans vont concourir dans exactement 11 disciplines artistiques et 9 compétitions sportives, ainsi qu'une discipline en animation périphérique (le Nzango).