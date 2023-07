Congo-Brazzaville: 7e ART - Un programme d'incubation à la portée des cinéastes africains

L'incubateur « MiradasAfro » a lancé, le 26 juillet dernier, l'appel à candidature pour la troisième édition de son programme d'accompagnement au profit des réalisateurs africains et caribéens. La date limite des inscriptions est fixée au 25 août.

L'incubateur « MiradasAfro » est un lieu de formation et de création pour des réalisateurs et auteurs de cinéma documentaire. Son but est de favoriser une convergence de cinéastes des Caraïbes et de l'Afrique portant un projet en phase de développement. « Nous souhaitons établir un lien entre les territoires et entabler un dialogue Sud-Sud. Le laboratoire est sans frais. Pour postuler, il est nécessaire de compléter le formulaire d'inscription qui peut être rempli en français ou en espagnol », précise l'incubateur.

En ce qui concerne l'Afrique, seulement quelques pays sont éligibles. Il s'agit du Congo, Bénin, Burkina Faso, Mali, Niger, Sénégal, Togo, Cameroun, Gabon, Tchad, de la Côte d'Ivoire, la Guinée, Guinée équatoriale, République centrafricaine, de Madagascar, Djibouti, des Comores, de la Mauritanie, du Maroc, de la Tunisie, l'Algérie et enfin l'Égypte.

Après la phase des candidatures, l'incubateur « MiradasAfro » sélectionnera huit projets de réalisateurs africains et de l'afro diaspora des Caraïbes dont l'annonce se fera le 11 septembre. L'incubation des cinéastes retenus se déroulera en ligne entre le 25 septembre et le 6 octobre prochain.

%

« L'incubateur MiradasAfro a pour but d'encourager l'inclusion de narratives noir-Africaines et de la région des Caraïbes dans le secteur des films documentaires. Pour ce faire, nous travaillerons le processus d'écriture et la construction d'un horizon de sens dans le cadre des projets, puis nous poursuivrons avec des conseils concernant la production pour la révision du dossier, le budget, le plan de financement, les marchés et les fonds internationaux », a indiqué MiradasAfro.

Les différents ateliers seront, entre autres, animés par Johanné Gómez Terrero et Lara Sousa. Johanné Gómez Terrero est une artiste afro diasporique. C'est avec le documentaire « Caribbean Fantasy » qu'elle a déclenché sa carrière de réalisatrice. Elle travaille actuellement sur la post-production de « Sugar Island », un projet qui oscille entre la réalité et la fiction.

D'origine Mozambicaine, Lara Sousa est réalisatrice et productrice, fondatrice de Kulunga Filmes. Sa société de production a pour but principal de produire des films, documentaires et fictions, réalisés par des cinéastes émergents des pays africains lusophones et des pays de la région australe de l'Afrique.