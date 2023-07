Ile Maurice: En France - Zaz-The Prophecy, glorieux duo

Elle a remis. Et de quelle manière ! Zaz avait déjà créé la surprise, y compris celle de Murvin Clelie, le chanteur principal du groupe The Prophecy, en reprenant la chanson «Laglwar» lors d'un concert à Lyon, fin avril 2019....

Cette fois-ci, Zaz s'est surpassée. Quatre ans plus tard, soit, début juillet, c'est grâce à la chanson «Laglwar» que le groupe mauricien s'est retrouvé sur la même scène que la chanteuse française, découverte, en 2010, avec sa chanson Je veux. Les festivaliers de Crussol ont ainsi eu droit à un captivant duo Zaz-Murvin Clelie. Cette semaine, ceux qui n'y étaient pas, en ont pris connaissance grâce à une vidéo publiée par The Prophecy sur les réseaux sociaux, qui est, depuis, partagée à profusion.

Juste avant l'interprétation, le chanteur de The Prophecy a révélé à l'assistance (au moins 12 000 festivaliers) que c'est grâce à Zaz que le groupe participe au festival.

(Sic) «Vous dire franchement, se réveiller tôt le matin et savoir qu'il y a une icône, une star, qui a repris cette chanson. Pour nous, franchement, des inconnus qui viennent de l'océan Indien, c'est un rêve de chanter ici devant toutes ces personnes», peut-on entendre dire Murvin Clelie. Avant de faire part de son enthousiasme de reprendre la chanson, cette fois-ci, en duo avec la «damsel» Zaz. Prenant la parole à son tour, la chanteuse française a déclaré: «La boucle est bouclée. Vous ne savez pas tout ce que représente Prophecy pour nous tous... c'est Prophecy.»

Quelques secondes plus tard, ces paroles ont retenti, le quadricolore mauricien sur scène et aussi flottant dans l'assistance.

«Mo konn zis lamur avek soley ki donn nou saler

Pe rod gerizon alor natirel pe vini pli pa bon

Kan to pou manze kan to vant in plein to pou satisfe (...)

Zistwar-la li importan sa nou tou kone Lao paradi isi emba se lenfer

Zistwar-la revoltan sa nou tou konn bien

Me get lespri malin pe rod depass seki pli rize (...)

Mo pa le laglwar Laglwar zis pou bondie

Lavi enn karma mo frer enn ta ki pa le konpran...»

En tout cas, Zaz n'a pas manqué d'inviter le groupe mauricien à la sixième édition du Crussol Festival, un festival de musique qu'elle a elle-même fondé en 2017 et qui s'est tenu sur un site historique, à Saint-Péray, en Ardèche, du 6 au 8 juillet. Déjà en prélude, leur site internet annonçait que le 7 juillet serait placé sous le signe du reggae avec les groupes Groundation et The Prophecy,«des amis de Zaz venant de l'île Maurice» sans oublier Tiken Jah Fakoly. Le but avec ce festival, qui se veut non seulement festif mais aussi écocitoyen, est de réunir la nature et l'humain, avec au coeur du festival, un «village des solutions», gratuit et en accès libre, avec des organisations non gouvernementales et des associations engagées sur les enjeux de l'eau, la biodiversité, l'énergie ou encore la gestion des déchets. «Les artistes n'y sont pas accueillis dans des loges climatisées, mais sous des tipis.» Rappelons qu'avant cette prestation avec l'artiste mauricien, Zaz avait, lors d'une interview réalisée par W9 en 2019, partagé que The Prophecy était son coup de coeur.

Malgré nos vaines sollicitations pour faire réagir Murvin Clelie, tout comme Zaz après ce duo, on ne peut que le saluer quand la musique locale traverse ainsi nos frontières.