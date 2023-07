Afrique: Agroforesterie - Renco Green entend investir 53 milliards FCFA au Congo

L'État congolais vient de céder 40 050 hectares dans les Plateaux Batéké, dans le département du Pool, pour la mise en oeuvre du Jardin carbone (Jaca-Mbé). La convention de partenariat qui a été signée à Brazzaville, le 28 juillet, entre le gouvernement et la société italienne Renco Green, prévoit la réalisation des plantations à base d'acacia et des activités agricoles.

Les activités du projet Jaca-Mbé vont être lancées officiellement le 6 novembre prochain, lors de la célébration de la Journée nationale de l'arbre. Les plantations seront réalisées dans les localités de Mbé, Ngabé et Inoni(Pool). Le patron de Renco Green Sarlu, Lorenzo Passeri, compte créer un puits carbone d'une capacité de séquestration de 30 millions de tonnes de carbone.

Sur la superficie disponible, Renco Green va réserver 1200 ha de plantations agroforestières au profit des populations et 38 800 ha destinés aux plantations forestières à base d'Acacia mangium. La concession comprend, en effet, deux blocs : le premier est situé à cheval entre Mbé et Ngabé sur une superficie de 24 201 ha, et le second est situé à Inoni Plateau, couvrant 17 764 ha. L'espace mis en concession regorge des forêts incluses, avec 1000 ha d'ilots forestiers pour le bloc d'Inoni et 1040 ha d'ilots forestiers pour le bloc de Mbé-Ngabé.

La compagnie Renco Green bénéficiera de l'assistance technique du Programme national d'afforestation et de reboisement (Pronar), un opérateur public dont l'objectif principal est d'activer le processus de captage du carbone. Les deux blocs concédés sont caractérisés par la présence de plusieurs parcelles de 2 000 hectares de forêt dégradée par l'activité anthropique, a indiqué Bienvenu Christophe Babela, le conseiller administratif et juridique de la ministre de l'Économie forestière.

L'opérationnalisation de Jaca-Mbé consacre l'évolution du pays vers une économie axée sur le crédit carbone forestier, s'est réjouie la ministre de l'Économie forestière, Rosalie Matondo. Elle vient s'ajouter sur la liste de nombreux projets durables en cours dans le pays, notamment le projet Batéké carbon sink (Bacasi), financé par le groupe TotalEnergies ; celui relatif à la réduction des émissions de gaz à effet de serre des forêts dans cinq départements du Congo ; le projet de valorisation des crédits carbone historiques dans l'unité forestière d'aménagement de Gombé.

« Les 40 000 ha de Jaca-Mbé viennent ainsi s'ajouter aux 40 000 autres ha dans le cadre de Bacasi de TotalEnergies, portant à 80 000 ha la superficie des plantations forestières et agroforestières dédiés aux puits carbone d'ici une décennie. Me référant à ces deux projets pionniers, je puis affirmer sans ambages que, lentement mais sûrement, notre pays avance inexorablement vers la consolidation de l'économie liée aux crédits carbone forestiers », a déclaré Rosalie Matondo.

Cette convention de partenariat a été signée pour le gouvernement par les ministres de l'Économie et des Finances, Jean-Baptiste Ondaye, et de l'Économie forestière, pour la société bénéficiaire, Lorenzo Passeri. Patronnant la cérémonie, le ministre d'État chargé de l'Aménagement du territoire, Jean Jacques Bouya, a salué la preuve de la politique écologique du gouvernement et de son engagement contre la déforestation. Par ailleurs, il s'est fécilité de l'implication des communautés locales et des propriétaires terriens.