Ile Maurice: Année financière I MBC - Des dépenses de Rs 980 M pour des revenus de Rs 922 M sur un an

À la dernière année financière, la Mauritius Broadcasting Corporation (MBC) se retrouve avec des déficits estimés à Rs 57 millions. Ses revenus durant cette période ont été d'environ Rs 922 millions et ses dépenses ont été aux alentours de Rs 980 millions.

De la somme de Rs 922 millions comme revenus, la station de radiotélévision nationale paie Rs 13 millions à l'Independent Broadcasting Authority, Rs 60 millions à Multi Carrier (Mauritius) Limited et Rs 22 millions au Central Electricity Board (CEB) annuellement. En sus de cela, elle investit Rs 50 millions pour Rodrigues et Rs 12 millions pour Agaléga chaque année. La redevance de télévision pour Rodrigues est toujours de Rs 25 mensuellement.

Les revenus principaux de la MBC sont la publicité et la redevance de la télévision. Selon un document déposé à la bibliothèque de l'Assemblée nationale dans le courant de mai, les recettes publicitaires de la MBC étaient de Rs 131 millions entre juillet 2022 et avril 2023. C'est la première chaîne de télévision qui a apporté le plus de recettes soit un peu plus de Rs 98 millions.

La direction de la MBC déploie les grands moyens pour combler ce déficit, selon l'Administrator and Corporate Manager, Rama Armoogum. Il explique qu'une des mesures a déjà été mise en pratique. Il s'agit du plan de Voluntary Retirement Scheme (VRS) sous lequel 58 employés sont partis à la retraite. «Si on tient compte que si ces personnes allaient travailler jusqu'à l'âge de 65 ans, la MBC allait dépenser jusqu'à Rs 358 millions sur les salaires.» La MBC a dû débourser la somme de Rs 122 millions pour le paiement de lump sum pour ceux qui sont partis à la retraite. Sous ce chapitre, Rama Armoogum souligne que parmi les 58 employés, cinq sont employés sous contrat. Néanmoins, dit-il, la MBC sort gagnante parce que ces employés ne reçoivent qu'un tiers de leurs salaires.

D'autres mesures sont prises et l'une d'elles sera annoncée d'ici la fin de l'année. Une autre mesure que compte prendre l'organisme de Moka est de récupérer autant de redevances que possible. Selon l'Administrator and Corporate Manager, le manque à gagner au niveau de la redevance est estimé à plus de Rs 50 millions par an. Ce sont certains hôtels et des propriétaires de maisons secondaires qui ne paient pas la redevance. Dans ce contexte, la MBC souhaite que les autorités introduisent des amendements pour que toutes les compagnies qui vendent des télévisions l'en informent. Elle aura alors la tâche de vérifier auprès de ces personnes si elles ont informé le CEB.

Dettes de Rs 1,18 milliard

Evoquant le rapport de l'Audit, Rama Armoogum soutient qu'à la fin de 2014, la MBC avait des dettes de Rs 1,18 milliard. Les découverts bancaires étaient de Rs 256 millions et il n'y avait pas de fonds en banque. Or aujourd'hui, les dettes sont de Rs 59 millions, il n'y a aucun découvert bancaire et la station dispose de Rs 240 millions en banque.

Concernant les remarques du bureau de l'Audit selon lesquelles plusieurs actifs de la MBC n'ont pu être vérifiés, Rama Armoogum parle des équipements datant des années 90. «A cette époque, il n'y avait pas de Fixed Asset Register (FAR). Quand la MBC a déménagé de Forest-Side à Moka, les équipements obsolètes n'ont pas été emportés.» Il soutient que maintenant un FAR a été mis en place et c'est beaucoup plus facile de faire une vérification des biens de la MBC.

La MBC, soulignons-le, compte quelque 600 employés.