Ile Maurice: The Eric Betsey Memorial Cup (3 yrs old) - 1600m - Simple formalité pour Alpine Challenge

Grand favori dans la course réservée aux chevaux de 3 ans, Alpine Challenge n'a pas fait de cadeau à ses opposants. Prenant la position tête et corde, il s'est tout simplement baladé dans la phase finale. Tomorrow's Vision, qui espérait le remonter dans la ligne droite, n'a pu que constater les dégâts. Cette 19e journée a été dominée par l'écurie Mahadia avec un quadruplé sur sept courses disputées.

Outre la facile victoire d'Alpine Challenge, elle s'est signalée avec Spiritual Wind dans la course d'ouverture, Xavion et Quatro five Six. Le premier nommé n'a fait que confirmer sa bonne dernière course derrière Spotted Pearl.

Xavion était, sur la classe, le meilleur cheval au départ de la quatrième course. Et il a fait respecter la hiérarchie à l'arrivée. Malgré un trajet compliqué - il tirait pendant la course et le jockey Oliveira a dû partir de loin -, il trouva les ressources pour passer la ligne d'arrivée en vainqueur. Quatro Five Six (Bhaugeerothee) a également contribué au bonheur de l'écurie Mahadia. Prenant le train à son compte dans la sixième course, il a tenu bon face à un retour percutant de son compagnon d'écurie Swagger Jagger.

Cette journée a aussi été marquée par la première victoire au Champ de Mars de l'entraîneur Abdul Rahmathullah. Il a ouvert son compteur avec Straight dans la troisième course. Bien monté par Imran Chisty, Straight a terminé joliment pour dominer Dunzie.

Roberto Perez et l'écurie Narang ont encore gagné. Ce duo s'est signalé avec le très en vue Brabanzio dans la deuxième deuxième épreuve de la journée. La course de clôture est revenue à Crackon (Donohoe). Il a justifié sa cote de favori en l'emportant aisément.