Cameroun: Boissons chaudes - Le mëndim Me Zòn de Nicaise Apollonie Ngono à consommer sans modération

Il s'agit d'une infusion qui tire ses origines de la région du Sud Cameroun. Gagnant en notoriété, elle compte se hisser au zénith des boissons chaudes dans le monde. Un délice. Une boisson chaude exquise. Ses vertus connues de tous, exercent un grand attrait sur les consommateurs et les connaisseurs. Pionnière dans la commercialisation de ce produit et propriétaire légale de la marque « MËNDIM ME ZÒN », Nicaise Appolonie NGONO a accordé un entretien à Camer.be, lors du Salon de l'Action Gouvernementale ( SAGO) qui ferme ses portes ce samedi 29 juillet 2023, au palais des sports de Yaoundé.

Pourquoi Nicaise Apollonie NGONO a-t-elle choisi de s'orienter dans le domaine de la santé, et plus précisément dans la production des boissons chaudes, alors qu'elle aurait par exemple pu rentrer dans le café, le thé par exemple ? Pourquoi le MËNDIM ME ZÒN ?

MËNDIM ME ZÒN veut dire littéralement l'eau des aubergines. Cette boisson chaude se consomme dans la région du Sud Cameroun. C'est un héritage traditionnel reçu et transmis de génération en génération. L'idée de moderniser et commercialiser le MËNDIM ME ZÒN m'est venue de ma grand-mère paternelle qui en consomme beaucoup. Elle est vraiment âgée aujourd'hui, mais ne fait pas son âge. Elle a encore beaucoup d'énergie contrairement à beaucoup de personnes qui n'ont même pas 50 ans, mais présentent des signes de fatigue et autres. Chemin faisant, j'ai fait des recherches pour la modernisation du processus. Il faut dire que le MËNDIM ME ZÒN a beaucoup de vertus. La principale est de nettoyer le mauvais cholestérol. Les recherches prouvent son efficacité à 98%. C'est donc pour cette raison qu'on lui prête les vertus liées au diabète et à tout ce qui est cardiovasculaire. Lorsque vous prenez le MËNDIM ME ZÒN vous n'avez pas de problème de tension, hypertension. Car il nettoie les mauvaises graisses. C'est pas un thé minceur il faut le préciser. Les vertus sont nombreuses. Je ne peux pas tout citer. J'ai des retours de ce que moi-même je ne connaissais pas. Donc aujourd'hui, le produit fait son chemin. Les gens apprécient, il parle de lui-même. Comment faire en sorte que les gens puissent bénéficier des vertus du MËNDIM ME ZÒN, est notre préoccupation.

C'est du nouveau dans le monde des infusions, mais déjà connue au Cameroun mais déjà accréditée d'une bonne audience . Au regard des vertus dont vous faites l'éloge, il est clair que la demande est grande. C'est quoi votre périmètre de vente du produit?

Nous avons des points de vente à Yaoundé, Douala. Par ailleurs, nous envoyons déjà nos produits dans la sous-région Afrique Centrale en particulier, sur le continent en général. Par exemple, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, la demande est forte. Nos produits se vendent aussi en Europe, plus précisément à Nantes en France. Nos points de vente s'étendent aussi au Texas et au Canada. L'ambition avec le MËNDIM ME ZÒN, c'est d'amener les populations, pas seulement les Camerounais à changer déjà les habitudes alimentaires. À consommer déjà le Made in Cameroon. Ce qui est fait, ce qu'ils connaissent et qu'ils reconnaissent déjà les saveurs traditionnelles qu'ils ont eu depuis leur enfance. Toute personne ayant déjà pris une gorgée chaude du MËNDIM ME ZON, en garde un bon plaisir. S'étant essayé par curiosité, il adopte notre boisson chaude par conviction. Les aubergines peuvent différer, mais lorsque quelqu'un le prend, qu'il soit du Nord, de l'Ouest ou du Sud, il reconnaît l'aubergine dans cette infusion. Notre 'ambition est donc de faire connaître le produit et de grandir pour devenir une multinationale sur laquelle le monde des boissons chaudes puisse compter.