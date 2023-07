Congo-Kinshasa: Bukavu - Le PDDRC-S alerte sur l'enrôlement des enfants dans les groupes armés

« Plus aucun enfant ne doit se retrouver dans les groupes armés », a rappelé la délégation du Programme de désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire et

sociale P9DDRC-S) à des associations qui oeuvrent pour la protection des enfants dans le Sud-Kivu, à l'issue d'une rencontre entre des parties prenantes vendredi 28 juillet à Bukavu.

Le PDDRCS dit avoir constaté que des enfants, pourtant réinsérés dans la communauté, sont enrôlés plus d'une fois dans les groupes armés.

Rex Ntoma , expert en démobilisation, désarmement et réinsertion des enfants à la coordination nationale du PDDRC-S fait observer la recrudescence du phénomène de re-enrôlement des enfants dans le groupes armés :

« Il y a eu quelques défis, contrairement à la réinsertion faite les années précédentes. Nous nous sommes rendu compte qu'il y a eu des enfants qui ont été enrôlés plus d'une fois. Alors pour éviter la répétition de ce genre, il a fallu que nous trouvions des pistes de solution pour que cette fois-ci la réinsertion communautaire soit durable ».

M. Ntoma lance ce message aux groupes armés :

« Le recrutement et l'utilisation des enfants constituent un crime. C'est le moment de relâcher ces enfants, libérer les enfants au sein des groupes armés c'est un préalable, parce que ce crime constitue une violation grave de droits de l'enfant au même titre que les crimes internationaux. Et donc c'est le moment lorsque nous lançons un appel aux groupes armés, il revient à eux de saisir la balle au bond et de pourvoir libérer les enfants ».