Congo-Brazzaville: Médias - Le Cercle de la presse économique de la ville océane relance ses activités

Trois communications ont meublé les matinées du Cercle de la presse économique, le 28 juillet, à la Chambre consulaire de Pointe-Noire.

Christian Massamba chargé de la communication à la Chambre consulaire, Ghislain Maginot du département communication à Congo Terminal, filiale du Groupe AGL, et Philippe Bouiti-Viaudo, directeur associé d'Obac Capital, un cabinet de conseils stratégique et financier, ont entretenu les journalistes et communicateurs sur divers thèmes en lien avec l'économie et les finances. Ils ont répondu aux missions du Cercle de la presse économique, notamment offrir au public une information économique de qualité et permettre aux professionnels des medias de maîtriser les rudiments de la presse économique.

En s'appuyant sur des exemples précis et des concepts illustratifs, Christian Massamba a énuméré les fondamentaux d'un papier économique fouillé et pertinent susceptible d'accrocher le public. Savoir chercher la dimension économique ou financière d'un évènement, prendre le contre-pied, déceler les tendances, présenter la perspective humaine, trouver des exemples qui illustrent une tendance sont autant d'éléments primordiaux habillant un papier économique. Selon lui, un bon papier économique doit éviter d'abuser du jargon économique, de définir les concepts économiques, d'égrener les statistiques. Le journaliste doit plutôt comparer les statistiques, transformer les statistiques en articles, exploiter tous les angles, rédiger des articles à visage humain, montrer que les nouvelles financières importent.

De son côté, Ghislain Maginot a exposé sur la logistique pétrolière et la logistique portuaire. Des domaines de l'activité économique en quête perpétuelle de performance et d'efficacité. Des challenges qui ne peuvent être atteints qu'avec des équipements de pointe, un environnement attractif et un personnel qualifié et bien formé, a t-il dit.

Directeur associé d'Obac Capital, Philippe Bouiti-Viaudo s'est appesanti dans sa communication sur la définition et le rôle des marchés financiers. Les mécanismes et fonctionnement des marchés des affaires, le rôle des différents instruments financiers et économiques et leur fonctionnement comme la Cosumaf (Commission de surveillance du marché de l'Afrique centrale), la BVMAC (La Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale), la CRDV (La Caisse régionale des dépôts de valeurs) ont été passés en revue par l'orateur. Les marchés financiers sont un domaine porteur, rentable et lucratif. Cependant, ils comportent aussi de nombreux risques qui peuvent être également périlleux, a t-il conclu. Créé en 2021, le Cercle de la presse économique de Pointe-Noire qui bénéficie de l'appui de Congo Terminal voudrait que les journalistes se spécialisent davantage dans le traitement de l'information économique qui nécessite, en plus des connaissances basiques dans le journalisme, plusieurs autres qualités et aptitudes à acquérir pour mieux rendre les articles ou les reportages.