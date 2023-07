Maroc: M. Baraka inaugure plusieurs projets de développement dans la province de Guelmim

Guelmim — Le ministre de l'Équipement et de l'Eau, Nizar Baraka, a inauguré et lancé, vendredi, plusieurs projets de développement dans la province de Guelmim, à l'occasion du 24ème anniversaire de la Fête du Trône.

M. Baraka, accompagné du ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, Porte-parole du gouvernement, Mustafa Baitass, du wali de la région Guelmim-Oued Noun, gouverneur de la province de Guelmim, Mohamed Najem Abhay, et de la présidente du Conseil de la région, M'baraka Bouaida, a donné le coup d'envoi à un projet d'alimentation en eau potable du douar El Ayne dans la commune d'Afergete, financé par la wilaya de la région Guelmim-Oued Noun, et de cinq projets routiers et de raccordement au réseau électrique de plusieurs douars.

Dans la commune d'Asrir, il a été procédé à l'inauguration d'un projet réalisé par l'Office national de l'électricité et de l'eau potable et portant sur le renforcement de l'alimentation en eau potable de Guelmim par l'équipement de deux puits et l'acquisition de deux stations pour le traitement de l'eau potable de l'oued Sayad (32,4 millions de dirhams).

Le ministre a également donné le coup d'envoi, au douar Taghmarte, des travaux de renforcement de l'alimentation en eau potable de Guelmim et des centres voisins, à partir de la nappe phréatique du bassin de Zariouila (24,5 millions de dirhams), financé par l'Office national de l'électricité et de l'eau potable dans le cadre du programme national d'approvisionnement en eau potable.

Dans le cadre du programme d'atténuation de l'impact des catastrophes naturelles dans les oasis et les zones agricoles, M. Baraka a lancé, dans la commune d'Asrir, les travaux du projet d'aménagement de routes pour un budget de 14,21 millions de dirhams, en partenariat entre la wilaya de la région Guelmim-Oued Noun, le Conseil de la région, l'Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de l'arganier et l'Agence du Sud.

Dans la même commune, quatre projets ont été inaugurés portant sur l'équipement de plusieurs douars en éclairage public à l'aide de panneaux solaires, le renforcement du réseau d'eau potable, la lutte contre les incendies et l'aménagement de routes dans les oasis.

Un projet de création et d'équipement en énergie solaire de trois stations de pompage d'eau d'irrigation, mis en oeuvre par la direction régionale de l'Agriculture, a été inauguré. Il s'inscrit dans le cadre du programme d'atténuation des effets des catastrophes naturelles dans les oasis et les zones agricoles.

Dans la commune El Fask, M. Baraka a donné le coup d'envoi aux travaux d'extension et de renforcement du réseau électrique (7,891 millions de dirhams), dans le cadre d'un partenariat entre le Conseil régional de Guelmim et l'Agence de développement des préfectures et provinces du Sud.

Il a aussi lancé des projets d'alimentation en eau potable des douars Bourj et Tidalte, financés par la wilaya de la région Guelmim-Oued Noun dans le cadre de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), avant d'inaugurer un projet routier entre Al Bourj et Taklite, pour un investissement de 3,25 millions de dirhams.

Dans la même localité, la délégation a visité le chantier du barrage Fask, qui a débuté en 2018 et dont le taux de réalisation a atteint 95 %.

Dans une déclaration à la chaîne d'information M24 de la MAP, Mme Bouaida a souligné l'importance de ces projets de développement, notant que la plupart de ces projets s'inscrivent dans le cadre du programme de réduction des disparités spatiales et sociales, à travers le renforcement de l'alimentation en eau potable, l'électrification de plusieurs douars, la réalisation de routes et la protection des oasis contre les catastrophes naturelles.