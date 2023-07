Afrique: Judo / Championnat d'Afrique des cadets - L'Algérie vice-championne avec 5 or, 6 argent et 4 bronze

ANTANANARIVO — La sélection algérienne (Garçons/Filles) de judo a décroché la deuxième place aux Championnats d'Afrique2023 des cadets, à l'issue des épreuves individuelles, disputées samedi à Antananarivo (Madagascar).

Les judokas algériens ont récolté un total de 15 médailles (5 or, 6 argent et 4 bronze), ce qui les place derrière l'Egypte, sacrée championne d'Afrique 2023 avec 15 médailles (8 or, 2 argent et 5 bronze), au moment où l'Angola a pris la troisième place, avec un total de 7 médailles (2 or et 5 argent).

Les médailles d'or algériennes ont été l'oeuvre d'Abdrrahim Medjahed (-50 kg), Nacereddine Ensaâd (-66 kg) et Lazri Zakaria (+90 kg) chez les garçons, ainsi que Racha Aïdoun (-40 kg) et Hadjer Arras (-63 kg) chez les filles.

Les médailles d'argent, quant à elles, ont été l'oeuvre d'Oussama Hezil (-60 kg), Réda Younsi (-73 kg), Abderrahim Haïouani (-81 kg), Ahmed Bouyacoub (-90 kg) chez les garçons, ainsi que Khaldi Samia (-52 kg) et Lina Benfedda (+78 kg) chez les filles.

Enfin, les breloques en bronze ont été décrochées par Adel Boussahel (-55 kg) chez les garçons, et par Marissa Melaba (-44 kg), Nourhane Ghazali (-57 kg) et Lydia Kechout (-70 kg) chez les filles.

Dimanche matin auront lieu les épreuves par équipes, et la sélection algérienne abordera la compétition avec la ferme intention de faire mieux que lors des épreuves individuelles.

Le Championnats d'Afrique des cadets a été précédé de celui des juniors et la encore, la sélection algérienne a décroché la deuxième place, avec un total de neuf médailles : 2 or, 2 argent et 5 bronze.

Là encore, l'Algérie a été devancée par l'Egypte, sacrée championne d'Afrique 2023, avec une moisson de 14 médailles : 5 or, 6 argent et 3 bronze, alors que le Sénégal a complété le podium, avec 2 or et quatre bronze.