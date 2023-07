Congo-Brazzaville: Ateliers vacances - Les enfants vont apprendre les métiers d'arts

La 8e édition du Festival d'arts et de loisirs pour enfants et jeunes « Anim' te vacances sera lancée, le 7 août, dans l'enceinte de la paroisse Saint-Christophe de Mvou-Mvou, l'une des partenaires de l'activité.

Anim' te vacances est l'incontournable rendez-vous des enfants et jeunes pendant les grandes vacances. Il permet aux enfants et adolescents d'apprendre les disciplines artistiques par le biais des formateurs, instructeurs et éducateurs outillés dans leur discipline respective et de s'adonner aux loisirs sains.

Pour la 8e édition qui prendra fin le 30 août, le festival propose aux enfants et aux jeunes de découvrir une programmation riche en activités. La bande dessinée, la peinture, la lecture, le théâtre, le conte, la percussion, la musique, la danse, les activités ludiques vont être proposés aux enfants pendant un mois.

Jussie Nsana, l'initiatrice du projet est bédéiste, plasticienne et gardienne de la bande dessinée au Congo. Promotrice du festival d'arts et des loisirs, elle est aussi fondatrice de Nsan' arts Butsielé, qui a pour credo l'éducation artistique accessible à tous les enfants. Initiatrice des projets tels que Leki atelier Dikouala Bulles ou la bande dessinée à domicile, Jussie Nsana compte sur l'adhésion et le soutien des artistes, partenaires et de toutes les personnes intéressées par le projet.