Maroc: Signature d'un accord de coopération entre l'Agence Bayt Mal Al-Qods et le Conseil suprême islamique d'Al-Qods

Al Qods — Un accord de soutien et de coopération entre l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif et le Conseil suprême islamique d'Al-Qods a été signé, samedi à Al Qods.

La cérémonie de signature s'est déroulée au siège du Conseil dans la vieille ville, en présence de plusieurs personnalités maqdissies. L'accord a été paraphé par le coordinateur des programmes et projets de l'Agence à Al Qods, Ismail Ramli, et le président du Conseil, Cheikh Ekrima Sabri.

S'exprimant à cette occasion, M. Sabri a déclaré que "l'accord comprend la création d'une bibliothèque de dotation pour soutenir un projet de documentation, l'organisation de la 7ème conférence académique du Conseil et l'impression de ses publications".

Il a ajouté que le Conseil envisage de maintenir un contact permanent avec l'Agence pour mettre en oeuvre des projets qui concernent la ville d'Al Qods, d'une part, et les citoyens et les institutions maqdissis, d'autre part.

"Cette coopération entre les deux parties n'est pas nouvelle, car l'Agence avait apporté un soutien généreux au Conseil en 2011", a-t-il signalé, notant que cette "bonne relation se renouvelle constamment".

À cet égard, M. Sabri a exprimé sa gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, au peuple marocain et à l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif pour leur soutien à Al Qods et ses Lieux Saints.

%

De son côté, M. Ramli a souligné que cet accord s'inscrit dans le cadre de l'action de l'agence, en application des Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour poursuivre les efforts de soutien à Al Qods et à ses institutions dans divers secteurs, dans la limite des capacités financières à la disposition de l'établissement.

"La supervision personnelle par Sa Majesté le Roi de l'action de l'Agence Bayt Mal Al-Qods, en tant que bras exécutif et de terrain du Comité Al Qods, renforce notre engagement à choisir des projets réalistes et réalisables, dans le cadre d'initiatives innovantes et de partenariats qualitatifs pour soutenir les institutions d'Al Qods", a-t-il indiqué.

En marge de la cérémonie de signature, le poète maqdissi Moataz Al-Qotb a récité un poème sur les liens entre Al Qods et le Maroc, en signe d'estime et de reconnaissance envers Sa Majesté le Roi et le peuple marocain, à l'occasion de la célébration de la Fête du Trône.

Le Conseil suprême islamique d'Al-Qods est le premier organe islamique créé après 1967 et joue un rôle important dans la protection des Lieux Saints de l'Islam à Al Qods, y compris la mosquée bénie d'Al-Aqsa.