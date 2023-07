Algérie: Natation - La Traversée de la Baie d'Alger revient après une longue absence

ALGER — Après plus de 15 ans d'absence, la Traversée de la Baie d'Alger est sortie samedi de son hibernation, à l'occasion d'une course en eaux libres, sur une distance de 5300 mètres, entre la plage des Sablettes et La Marina.

La course ouverte uniquement aux nageurs de plus 15 ans pratiquant la natation, triathlon et subaquatique, a été marquée par la victoire chez les filles de Majda Chebaraka, membre de l'équipe nationale et sociétaire du CR Belouizdad, devant Bennour Houda Ayate (Tipasa), alors que la troisième place est revenue à Mouna Maâzouzi (USM Alger).

Chez les garçons, Wassim Betebghour (Amel Blida) était le premier à franchir la ligne d'arrivée, devant Mebarki Bachir (MC Alger) et Ali Betka (USM Alger).

"Je suis très heureuse d'avoir remporté cette course, même si j'ai rencontré quelques difficultés en raison des vagues, j'ai failli faire une erreur dans la trajectoire de la course. Je ne me suis pas entraînée depuis les Jeux sportifs arabes (5-15 juillet) après la fermeture des piscines à Alger, d'autant que j'ai l'intention de prendre part aux qualificatifs des JO-2024 de Paris", a réagi à l'APS Chebaraka.

De son côté, Wassim Betebghour a également affiché sa satisfaction après avoir décroché la première place : "Ce résultat a été réalisé après tant de sacrifices et un travail acharné aux entraînements sous la houlette de mon entraîneur. La victoire a été difficile à arracher, d'autant que j'ai battu un nageur du MC Alger qui a un excellent niveau. Maintenant, je vais préparer le championnat national pour pouvoir frapper aux portes de l'équipe nationale."

%

Lire aussi: Natation / Traversée de la Baie d'Alger : 150 athlètes attendus à l'édition 2023

Interrogé sur le retour de la Traversée de la Baie d'Alger, le Directeur de la jeunesse et des sports (DJS) de la wilaya d'Alger Yacine Siafi s'est exprimé sur cet événement.

"Nous avons décidé de relancer cette tradition après plusieurs années d'absence, mais cette fois-ci avec la participation d'autres wilayas. Nous allons travailler pour faire de cette compétition un rendez-vous international."

Et de conclure : "L'épreuve s'est déroulée dans les meilleures conditions grâce aux efforts de tout le monde, y compris les sponsors à l'image de l'opérateur de téléphonie mobile Djezzy, qui nous a accompagnés, en plus des services de la wilaya d'Alger qui ont offert tous les moyens nécessaires pour la réussite de ce rendez-vous."

Selon le président de la Ligue algéroise de natation Kamel Zerdani plus de cinq cent athlètes ont exprimé leur souhait de prendre part à la traversée mais les organisateurs ont retenu seulement 150 nageurs pour une meilleure organisation de l'épreuve sur tous les plans.

Environ 150 nageurs (filles et garçons) ont pris part à la Traversée de la Baie d'Alger, issus des Ligues de Boumerdès, Tizi-Ouzou, Alger, Blida, Tipasa et Oran, en plus des athlètes de la Protection Civile et des Forces Navales.