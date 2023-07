Algérie: Le ministère de l'Intérieur rappelle aux citoyens les mesures préventives contre les dangers de la canicule

ALGER — Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a rappelé, samedi, aux citoyens une série de mesures préventives à observer contre les dangers de la canicule enregistrée dans plusieurs régions du pays.

Dans ce sillage, le ministère a appelé les citoyens dans une publication sur sa page Facebook à "ne pas s'exposer directement aux rayons du soleil, à ne pas sortir que s'il est nécessaire, à s'hydrater constamment, à surveiller les enfants et les personnes âgées, à ne pas laisser les enfants seuls dans un véhicule afin d'éviter les cas d'asphyxie", tout en recommandant de "s'abstenir de pratiquer toute activité sportive en cette chaleur et de fermer les fenêtres et volets pour maintenir la température ambiante dans la maison".

Le ministère a appelé également "à éviter la baignade dans des réserves d'eau et des plages non surveillées, à ne pas jeter les mégots de cigarette et à ne pas organiser des barbecues dans les forêts".

Il rappelle, par la même, les numéros verts de la protection civile 10-21, et de la direction générale des forêts 10-70 mis à la disposition des citoyens pour le signalement d'éventuels dangers en vue de protéger les vies, la faune et la flore, mettant l'accent sur "la conjugaison des efforts de tous pour éviter les incendies".