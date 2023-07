Maroc: El Jadida - Le Pavillon Bleu hissé à la plage d'El Haouzia

El Jadida — La plage d'El Haouzia, relevant d'Azemmour dans la province d'El Jadida, a hissé le prestigieux "Pavillon Bleu" pour la 17ème année consécutive.

À cette occasion, une cérémonie officielle s'est tenue jeudi en présence du gouverneur de la province d'El Jadida par intérim, Mohamed Samir El Khamlichi, durant laquelle la plage d'El Haouzia s'est vu décerner le Pavillon Bleu parmi 27 plages et trois ports de plaisance au Maroc dans le cadre du programme "Plages Propres 2023", piloté par la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l'Environnement.

Cette distinction a été décernée à la plage en reconnaissance de son respect des critères de propreté, de la gratuité des installations mises en place, de la qualité des services de plage et de la préservation de la qualité de l'eau de baignade, ainsi que toutes les conditions de camping et de baignade, notamment les installations sanitaires, la surveillance et la signalisation, ainsi que des accès adaptés à la plage aux personnes à mobilité réduite.

A cet égard, le directeur des services communaux d'El Haouzia, Noureddine Nassir a indiqué dans une déclaration à M24, la chaîne d'information en continu de la MAP, que cette reconnaissance du Pavillon Bleu est le fruit d'efforts déployés depuis l'année 2000, et qui ont permis à la plage d'El Haouzia de décrocher cette distinction en 2006.

%

Les travaux et les préparatifs ont été entrepris depuis le début de l'année dans le cadre du programme "Plages Propres", a-t-il poursuivi, ajoutant que cela inclut la réparation des installations de la plage, le maintien de leur propreté ainsi que la préservation des espaces verts grâce à la participation des associations de la société civile impliquées dans les programmes environnementaux, sportifs et culturels.

Dans une déclaration similaire, Youssef Alwan, membre de l'Association Al-Nawras pour l'environnement et le développement humain, a souligné que le hissage du Pavillon Bleu sur la plage d'El Haouzia lui confère une importance particulière en tant qu'espace touristique et écologique d'exception.

Il a expliqué que son association travaille en vertu d'un accord de partenariat avec la commune d'El Haouzia et d'autres partenaires pour réaliser diverses activités environnementales, récréatives et sportives au profit des visiteurs de la plage, tout veillant à promouvoir des campagnes de nettoyage de la plage, dans le cadre du programme "Plages Propres", ce qui a permis à la plage d'El Haouzia de conserver le Pavillon Bleu depuis 17 ans.

L'obtention du pavillon bleu nécessite une mise à niveau du site candidat en remplissant un certain nombre de critères notamment dans les domaines de l'hygiène, la propreté et la sécurité ainsi que la sensibilisation au développement durable et l'animation sportive, culturelle et artistique, rappelle-t-on.