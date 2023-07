Afrique Centrale: Souvenons-nous

Oui, souvenons-nous que les relations entre la République du Congo et la République démocratique du Congo sont exceptionnelles. Et ce n'est pas pour rien que depuis toujours, en raison de cette proximité dont Brazzaville et Kinshasa, leurs capitales respectives sont le symbole essentiel, les échanges quotidiens entre les deux peuples surclassent de loin les émotions qui s'y improvisent de temps en temps. Souvent de la part de celles et ceux qui n'ayant rien compris à la profondeur de ces liens s'illustrent par des déclarations, tapageuses, calomnieuses, et heureusement sans lendemain.

Ces dernières semaines encore, comme il y a de cela quelques années, de Kinshasa s'est élevé un chantage qui n'a d'égal que le manque de vision des spécialistes de la menterie. Dire de Brazzaville qu'elle complote avec Kigali « l'ennemi juré », parce que leurs plus hauts dirigeants se fréquentent, les traiter sans égard sur les réseaux sociaux, conclure aussi hasardeusement que cela parait en disant : « ça y est, Brazzaville en veut à Kinshasa à mort », c'est perdre la mémoire. Car bien entendu, souvenons-nous des épisodes guerriers de la fin du siècle dernier.

Pour conquérir le pouvoir central à Kinshasa, des natifs de la République démocratique du Congo, alors Zaïre, firent appel à qui ? Chacun se souvient. A cette époque pas très lointaine-là, ces « invités » bardés de titres de gloire étaient alors si bons que les portes du pays leur firent ouvertes largement ? Pourrait-on soutenir que Brazzaville y fut pour quelque chose ? Assurément, non. Doit-on continuer à croire que jusqu'à la fin des temps, Kinshasa et Kigali ne reprendront pas une relation à peu près normale ? Dieu seul sait si abominer un voisin sur la place publique comme on le fait allègrement sur la rive gauche contre la rive droite du fleuve Congo est rentable.

Souvenons-nous que les deux Congo sont un même lieu de vie de leurs habitants et abstenons-nous de propos et attitudes oints de vomissures. Non seulement ils nous rabaissent, mais ils nous déroutent des vraies batailles que nous devons gagner ensemble : les batailles du développement harmonieux sans lequel, en nous laissant distraire matin et soir, notre nombrilisme nous égarera. S'il nous plaît, faisons au mieux.