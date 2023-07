Maroc: Fête du Trône - Des projets lancés et inaugurés à la province de Guercif

Guercif — Plusieurs projets de développement ont été inaugurés et lancés, récemment dans la province de Guercif, à l'occasion de la célébration du 24ème anniversaire de l'accession de SM le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Le gouverneur de la province de Guercif, Hassan Belmahi, accompagné d'une délégation comprenant des responsables des services extérieurs, des élus et des représentants des autorités locales, a procédé jeudi à l'inauguration de deux terrains de proximité au centre des deux communes de Saka et Ras Laksar, et dont la réalisation a été financée par l'Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN) à hauteur de 2 millions de dirhams (MDH).

Ces deux espaces sportifs s'inscrivent dans le cadre d'une politique de proximité sociale qui vise à développer les capacités sportives des enfants et des jeunes, à lutter contre la délinquance et l'inclusion socio-sportive de cette catégorie, et ce à travers un accès élargi aux équipements et services de base, notamment les installations sportives.

Dans la foulée, M. Belmahi a posé la première pierre de la construction de deux collèges respectivement au douar El-Khatt dans la commune de Saka, pour un budget total estimé à plus de 7,52 MDH, et au douar Labair dans la commune Taddart avec un investissement de plus de 7,77 MDH.

Financée par le ministère de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, la construction de ces deux collèges s'inscrit dans le cadre des efforts de renforcement et d'amélioration de l'accès des élèves aux services éducatifs, de réduction du décrochage scolaire et de soutien à la scolarisation en milieu rural.

Au niveau de la commune de Ras Laksar, il a été procédé vendredi au lancement des travaux de construction de la route reliant la route provinciale n°5432 et le douar de Timoulit, dans le cadre du programme de réduction des disparités territoriales et sociales.

D'un coût global de plus de 10 MDH, financé par le Fonds de développement rural, ce projet vise notamment à améliorer l'accès de la population de la commune aux infrastructures de base.

Samedi, le gouverneur de la province de Guercif a procédé à l'inauguration d'une gare dans la ville de Guercif, dont la construction a été financée par l'Office National des Chemins de fer (ONCF) à hauteur de 12 MDH.

De même, la Délégation a lancé le chantier de la construction d'un dispensaire rural au douar Boumelza dans la commune Sabbab, pour un coût de plus d'un million de dirhams, financé dans le cadre du programme de réduction des disparités territoriales et sociales par le Fonds rural de développement (FDR).

Dans la même commune, il a été procédé au lancement des travaux du projet élargissement et de renforcement de la route régionale n°504 du PK 692+192 au PK 701+226, pour un investissement de l'ordre de 79,4 MDH.