Afrique: M. Bensaid représente le Maroc à l'ouverture des 9èmes Jeux de la francophonie à Kinshasa

Rabat — Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a représenté le Maroc, vendredi à Kinshasa, en République démocratique du Congo (RDC), à l'ouverture de la 9ème édition des Jeux de la francophonie.

M. Bensaid a pris part à cette cérémonie, présidée par le président de la RDC, Felix Tshisekedi, en présence du président de la République du Togo et nombre de responsables, de présidents de délégations et d'ambassadeurs, dont l'ambassadeur du Royaume à Kinshasa, indique le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication dans un communiqué.

La cérémonie d'ouverture des Jeux a été marquée par le défilé de la délégation marocaine participant au programme culturel, qui comprend le dessin, la sculpture, la photographie, le chant, la danse, la création numérique, la littérature, les contes et conteurs, la jonglerie avec ballon, les marionnettes géantes et le hip-hop, ainsi qu'au programme sportif comportant les compétitions de football masculin (des moins de 20 ans), de basketball féminin (18-25 ans), d'athlétisme, de para-athlétisme, de cyclisme, de lutte libre et lutte africaine, de judo et de tennis de table, précise la même source.

Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication a veillé à soutenir la participation marocaine dans le volet culturel, tous les moyens humains et matériels ayant été mobilisés à cet effet, poursuit-on de même source, notant que M. Bensaid avait déjà reçu, il y a quelques jours à Rabat, la délégation marocaine avant son départ pour Kinshasa.

Le coup d'envoi de la 9ème édition des Jeux de la francophonie, qui allient évènements sportifs et manifestations culturelles, avait été donné, vendredi à Kinshasa.

Cette édition, qui se poursuit jusqu'au 6 août prochain, réunit près de 2.500 jeunes de 18 à 35 ans représentant 88 pays, dont le Maroc, engagés dans les différentes disciplines sportives et activités culturelles au programme de cet événement.