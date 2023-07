Angola: L'École de Guerre s'affirme comme une institution engagée dans la qualité

Luanda — Le sous-chef d'état-major des Forces armées angolaises (FAA) chargé du domaine opérationnel et du développement, le général Artur Carlos dos Santos Vinema, a déclaré vendredi 28 juillet que l'École supérieure de guerre s'affirmait comme une institution sérieusement engagée dans la qualité de la formation.

Le général s'exprimait lors de la cérémonie de clôture d'une formation de l'institution d'enseignement militaire, située dans la municipalité de Kilamba Kiaxi, auquel ont participé des membres de haut rang des forces armées et de la police nationale.

Selon le chef d'état-major adjoint des Forces armées, ladite école est attachée à la qualité et à l'efficacité dans la formation des militaires nationaux et ceux de certains pays de la région, dans le cadre de la coopération bilatérale.

Cependant, il a reconnu les difficultés auxquelles l'établissement d'enseignement militaire fait face, notamment le manque d'infrastructures capables de répondre à la demande, ainsi que le manque de moyens de transport.

Malgré ces aspects, a poursuivi le général, il existe une volonté de transformer l'École supérieure en un important établissement de recherche militaire et plus capable d'interpréter et de matérialiser avec une grande efficacité les directives du Commandement supérieur sur l'enseignement dans les forces armées.

Il a également salué le rôle joué par le personnel enseignant dans la formation des officiers généraux, des amiraux, des commissaires, entre autres, dont l'apprentissage se reflétait de manière satisfaisante dans leur pratique quotidienne.

Avec la participation de plus de 200 étudiants des trois branches des Forces armés angolaises (FAA), à savoir l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air, la formation a également connu la présence du personnel de la police nationale et des pays voisins, tels que la République démocratique du Congo et la Zambie.

L'Ecole Supérieure de Guerre existe depuis 31 ans. DJ/SC/LUZ