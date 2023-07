Angola: Les FAA mettent en lumière l'expérience des officiers généraux à la retraite

Luanda — Le chef de l'état-major général des Forces armées angolaises (FAA), le général d'aviation Altino dos Santos, a réitéré ce vendredi, à Luanda, que le pays compte sur la contribution et l'expérience des généraux et amiraux à la retraite, dans la défense des valeurs nobles fondées sur la justice et la légalité constitutionnelle.

Altino dos Santos, qui s'exprimait lors d'une cérémonie en l'honneur de 52 officiers généraux et amiraux à la retraite, a souligné le rôle qu'ils ont joué, au fil des décennies, dans la réalisation de missions en faveur de la défense de l'indépendance et de la souveraineté nationale.

Le chef de l'état-major général des Forces armées angolaises les a appelés à se consacrer à « embrasser » et à renforcer la paix, qu'ils soient ou non en service actif.

"L'Angola, le pays que vous avez su défendre avec un engagement total et un dévouement hors du commun, comptera toujours sur votre précieuse contribution et votre expérience dévouée dans la défense des nobles valeurs fondées sur la justice et la légalité constitutionnelle", a-t-il déclaré.

Selon le général de l'aviation, les militaires aujourd'hui à la retraite pourront prêter leurs connaissances, à différents moments, en tant que conférenciers, ainsi que dans des missions internes ou externes qui sont définies par les supérieurs.

En conséquence, il a exprimé le soutien de l'état-major général des FAA dans la défense de leur dignité, en tant qu'hommes qui ont fait de leur mieux pour maintenir le pays sur la voie qui lui est réservée dans l'histoire.

Au cours de la cérémonie, tenue sur l'ancien RI-20, la lecture de l'ordre du Commandant en chef des FAA sur le passage du service militaire actif à la retraite a été faite, ainsi que la remise de certificats de mérite et de médailles aux officiers, en reconnaissance de leur contribution aux Forces armées et à la patrie en général.

En faisant la lecture du message des officiers retraités, le brigadier Dani Bravo a estimé que le groupe quitte les Forces armées avec satisfaction et un sentiment du devoir d'accompli, car « servir la patrie au fil des ans a été et continuera d'être la plus grande fierté de ces fils de Angola ».

"Hier en première ligne contre les agressions et les menaces extérieures à notre souveraineté et à l'intégrité de la patrie, aujourd'hui et toujours dans la consolidation de la paix, le développement harmonieux du pays et dans l'amélioration du bien-être de tous les Angolais", a-t-il déclaré, se référant aux énormes sacrifices consentis par cette génération.

S'adressant à l'ANGOP, les généraux à la retraite Jacques Raul, ancien commandant de l'armée, Marques Correia Banza, ancien inspecteur général du ministère de la Défense nationale, et le lieutenant général Carlos Coelho da Cruz "Faísca", ancien commandant de la 101e Brigade de chars, ont souligné l'importance de l'événement et ont remercié la reconnaissance de leurs 49 années de service au nom de la nation.

Les officiers généraux et amiraux interviewés ont confirmé leur volonté de servir à nouveau les Armées, si nécessaire, dans les domaines les plus variés, puis ont fait appel aux nouvelles générations de relever les défis avec fermeté et détermination.

Ils se sont souvenus, cependant, que ce fut un long parcours, avec de nombreuses vicissitudes entre bons et mauvais souvenirs.

Parmi les officiers retraités figurent le général d'armée Egídio Sousa Santos "Disciplina", ancien chef de l'état-major général des FAA, et Emílio de Carvalho Sobrinho "Bibi", ancien chef adjoint de l'état-major général pour le domaine social.

Le général Adelino Samuel Capinãla "Sami" a été distingué à titre posthume lors de cette deuxième cérémonie d'hommage, après celle tenue en juin dernier, au cours de laquelle ont été honorés environ 70 officiers généraux et amiraux à la retraite. VC/SC/LUZ