Sénégal: Arrêté pour « vol de téléphone et appel à l'insurrection » - Sonko, en garde à vue !

Ousmane Sonko a été placé en garde à vue pour « vol de téléphone et appel à l'insurrection ». Sur instruction du parquet, l'opposant politique et maire de Ziguinchor a été interpellé à son domicile hier, vendredi 28 juillet 2023, par les forces de l'ordre. Sa défense parle de « prétexte procédural grotesque » alors que Yewwi Askan wi indexe une énième « dérive » du pouvoir.

Va-t-on vers un nouveau bras de fer entre Dame justice et le leader de Pastef-Les Patriotes Ousmane Sonko, avec toutes les incidences envisageables sur la paix civile ? Pour cause, quelques jours seulement après la levée des barrières policières devant son domicile, un blocus long de cinquante-cinq jours, le maire de Ziguinchor et principal ponte de l'opposition regroupée au sein de la coalition Yewwi Askan Wi, a été interpellé hier, vendredi, par les forces de l'ordre.

L'interpellation d'Ousmane Sonko s'est opérée dans l'après-midi, à son retour de la prière du vendredi. Dans la foulée de l'arrestation, le procureur de la République s'est fendu d'un communiqué pour donner les raisons pour lesquelles Ousmane Sonko a été interpellé à son domicile.

Dans le texte rendu public, le chef du parquet accuse Ousmane Sonko d'avoir « volé avec violence le portable d'une femme gendarme et d'avoir appelé le peuple, par un message subversif divulgué sur les réseaux sociaux, à se tenir prêt». Le texte du Procureur de relever : « Ainsi, ce jour, dans l'après-midi, il a volé avec violence le téléphone portable d'une femme gendarme, dont le véhicule était tombé en panne aux abords de son domicile, et a aussitôt appelé, par un message subversif divulgué sur les réseaux sociaux, à se tenir prêt ».

%

Et de poursuivre : « Ainsi, ai-je instruit la Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar d'ouvrir sans délai une enquête exhaustive pour divers chefs de délits et crimes à son encontre et de toutes autres personnes impliquées ». Ousmane Sonko, après audition dans les locaux de la Brigade des affaires générales de la DIC, a été placé en garde à vue, comme l'a confirmé Me Khoureyssi Ba, pour... « vol de téléphone et appel à l'insurrection ».

A relever que dans la foulée, des échauffourées ont été notées dans certaines localités de Dakar notamment à Yarakh et à la cité Keur Gorgui, à la suite de l'arrestation du leader de Pastef, Ousmane Sonko , pour «vol de téléphone portable et appel à l'insurrection. Des pneus ont été brûlés à Yarakh, au niveau de l'Ecole normale supérieure et ailleurs comme à Ziguinchor », ravivant la psychose des émeutes de juin dernier et de mars 2021.

En prévision à tout débordement, le gouverneur de Dakar a décidé d'interdire, comme à l'accoutumée, la vente de carburant dans des récipients du vendredi et au samedi, ainsi que la circulation des motocyclettes et cyclomoteurs du vendredi au lundi à minuit.