Afrique: Reconduction de l'accord céréalier - Le plaidoyer de Macky

Participant au Forum économique Russie-Afrique, le président de la République Macky Sall a réaffirmé hier, vendredi, son appel pour une reconduction de l'accord sur l'initiative céréalière de la mer Noire et la levée des entraves au commerce de l'engrais. «Je voudrais renouveler mon appel pour la reconduction de l'Accord sur l'initiative céréalière de la Mer noire et la levée des entraves au commerce de l'engrais », a-t-il dit au président de la fédération de Russie, Vladimir Poutine. Macky Sall a insisté sur le fait que la levée de telles entraves sur le commerce des engrais pourrait « éviter une crise alimentaire majeure [à l'Afrique], alors même qu'elle continue de subir de plein fouet les effets néfastes de la pandémie (Covid-19) ». Evoquant la gouvernance économique et financière mondiale, le chef de l'Etat sénégalais a remercié par ailleurs son homologue russe pour son « soutien diligent » à la demande d'adhésion de l'Afrique comme membre de plein droit du G20. « Cela participe de notre revendication pour une gouvernance politique et économique mondiale plus juste et plus inclusive, y compris par la réforme du Conseil de Sécurité afin que l'Afrique y trouve enfin une place plus conforme aux réalités de notre temps », a-t-il martelé au deuxième jour du sommet Russie-Afrique, qui s'est tenu jeudi et vendredi à Saint-Pétersbourg.

(Envoyée spéciale à Saint-Pétersbourg)