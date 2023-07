Maroc: Laâyoune - Inauguration et lancement de plusieurs projets de développement à l'occasion de la Fête du Trône

Laâyoune — Le processus de développement dans la province de Laâyoune s'est consolidé par le lancement et l'inauguration de plusieurs projets de développement, à l'occasion des célébrations marquant le 24ème anniversaire de l'accession de SM le Roi Mohammed VI au trône de Ses glorieux ancêtres.

Ainsi, le wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, accompagné notamment du président de la commune, Moulay Hamdi Ould Errachid, de consuls généraux de pays arabes et africains accrédités à Laâyoune et d'élus, a inauguré et donné le coup d'envoi à une série de projets programmés dans la ville de Laâyoune et les communes avoisinantes (El Marsa et Foum El Oued).

A Laâyoune, le wali et la délégation l'accompagnant ont inauguré un viaduc sur la route de contournement de la ville de Laâyoune, faisant partie de la voie express Tiznit-Dakhla, qui s'inscrit dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud, sur une longueur de 600 m, mobilisant un montant global de 107,6 millions de dirhams (MDH).

Le wali et la délégation l'accompagnant ont ensuite inauguré la grande bibliothèque de la ville de Laâyoune, avec une enveloppe budgétaire de l'ordre de 86,6 MDH, dont 70,1 MDH dédiés à la construction et l'aménagement et 16,5 MDH pour l'équipement.

Réalisée sur une superficie de 23.500 M2, dont 5.500 M2 couverte, cette structure culturelle comprend notamment un auditorium d'une capacité d'environ 450 places, une salle de lecture, une vidéothèque, une galerie d'exposition, un espace réservé à la presse et une salle multimédia, en plus de bureaux de gestion et des locaux administratifs.

Ils ont aussi inauguré la place Al Alaouine sur une superficie de 4.600 M2, dotée d'un parking sous terrain (3.800 M2), d'une capacité de plus de 100 voitures, ainsi que la place Oum Saad sur une superficie de 60.000 M2, pour un budget de 60 MDH, comprenant entre autres des espaces verts, des fontaines et des espaces de jeux, en plus d'un skate-park.

Par la même occasion, il a été procédé au lancement du projet relatif à la rationalisation de la consommation d'électricité de Laâyoune et à l'inauguration du siège de la Direction régionale de la jeunesse et de la maison des jeunes Al Wahda (plus de 9,69 MDH).

En outre, le Wali de la région et la délégation l'accompagnant ont donné le coup d'envoi du centre d'autonomisation économique des femmes en situation précaire, réalisé en partenariat avec la wilaya de la région et le Comité provincial pour le développement humain de Laâyoune.

Par ailleurs, ils ont inauguré une salle de trafic au siège de la préfecture de police de Laâyoune, en présence du préfet de police de Laâyoune, Hassan Abou Dahab, ayant pour mission de suivre et contrôler la situation en ville en un temps instantané.

Cette salle de communication moderne a également pour objectif d'améliorer les interventions sécuritaires, d'accompagner la fluidité du transport et de pouvoir à la fois répondre aux appels de secours sur la ligne 19 (45 appels téléphoniques simultanés) et gérer les interventions de la police sur la voie publique dans le cadre d'un espace informatisé et opérationnel.

Dans la ville d'El Marssa, la délégation officielle a donné le coup d'envoi des travaux de construction d'une Station d'épuration des eaux usées (STEP), un projet porté par le Groupe OCP, mobilisant un montant global de 110 MDH.

A travers ce projet inédit, le Groupe OCP ambitionne de participer activement aux efforts de dépollution de la ville d'Al Marssa, à l'amélioration de l'environnement et à la préservation des ressources en eaux conventionnelles.

Le projet, dont la durée de réalisation s'étale sur 24 mois, créera 50.000 jours de travail et 15 postes directs en phase d'exploitation.

Dans la même commune, il a été procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'une école primaire, d'un terrain de sport et l'équipement d'un espace vert (8,78 MDH), de la première tranche d'une salle couverte (30 MDH) et des travaux de renforcement de la 2éme tranche du système d'adduction en eau potable de la ville de Laâyoune (81 MDH).

Au niveau de la commune de Foum El Oued, le wali et la délégation l'accompagnant ont donné le coup d'envoi aux travaux de dédoublement de la route liant la commune à la ville d'Al Marssa. Ce projet sera réalisé en 12 mois pour un coût global estimé à 19,79 MDH.

De même, ils ont lancé les travaux de construction de la première tranche du marché couvert (environ 5 MDH) et du bureau communal d'hygiène (940.950 Dhs).

Par la même occasion, les travaux du premier tronçon de la 2éme tranche relative à la protection du littoral de Foum El Oued contre l'érosion ont été lancés, pour un montant global de 30 MDH.

Par ailleurs, M. Bekrate et la délégation l'accompagnant ont procédé à l'inauguration du poste de secours de proximité de la protection civile à Foum El Oued, en vue d'assurer le secours de proximité et la réduction des délais d'interventions.