Maroc: Fête du Trône - Lancement et inauguration de plusieurs projets à Marrakech

Marrakech — L'infrastructure au niveau de la préfecture de Marrakech s'est renforcée avec le lancement et l'inauguration, samedi, de plusieurs projets de développement, à l'occasion de la célébration du 24è anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Ainsi, le wali de la Région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Karim Kassi-Lahlou, a procédé à l'inauguration de la piscine semi-olympique "Charaf" dans l'arrondissement de Marrakech-Gueliz, un projet qui vient renforcer les équipements sportifs de la ville, faciliter l'accès au sport de natation afin de contribuer à la promotion de cette discipline et à l'élargissement de la base de ses pratiquants, et mettre à la disposition des associations sportives une infrastructure appropriée.

Réalisé dans le cadre du programme "Marrakech, Cité de Renouveau" sur une superficie totale de 5.500 m2, dont 2.850 m2 couverts, pour un coût estimé à 18,079 MDH, ce projet est le fruit d'un partenariat avec le ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports (financement, équipement et gestion) et la commune de Marrakech (mobilisation de l'assiette foncière).

Ce projet, destiné aux différentes catégories de la société (enfants, jeunes, adultes, hommes et femmes), les associations sportives, les administrations publiques, les entreprises, les établissements privés et les personnes à besoins spécifiques, comprend une piscine à 6 couloirs, des bureaux administratifs, des salles de réunion, de soins, de musculation et de surveillance, des vestiaires, une salle technique, une cantine et des terrasses.

Au niveau du même site, des explications ont été présentées au wali et la délégation l'accompagnant sur un projet similaire portant sur la création d'une piscine semi-olympique à Azzouzia, dans l'arrondissement de Marrakech-Menara, réalisé aussi dans le cadre du programme "Cité de Renouveau", sur une superficie de 6.200 m2, pour un investissement de l'ordre de 17,679 MDH.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, le président du directoire de la Société Nationale de Réalisation et de Gestion des Équipements Sportifs, Youssef Belkacemi a expliqué que ce projet relève des installations sportives dont la société est chargée de la gestion dans le cadre de la convention signée avec le ministère de l'Education nationale, du préscolaire et des sports, et qui porte sur 38 infrastructures.

Dans la commune de Manbha, M. Kassi-Lahlou a donné le coup d'envoi des travaux de construction d'un lycée- qualifiant qui comprend 25 salles de cours, six bureaux administratifs, trois terrains de sport et plusieurs blocs sanitaires.

Ce nouvel établissement, dont les travaux de construction s'étalent sur 12 mois, devrait accueillir environ 486 élèves (filles et garçons) en tronc commun, 228 apprenants en première année du baccalauréat et 199 élèves en deuxième année du baccalauréat.

Pour le directeur provincial de l'éducation nationale, du préscolaire et des sports, Moha Aït Mallouk, ce projet, intervient dans le cadre du programme de réduction des disparités sociales et territoriales en milieu rural, contribuera à la lutte contre la déperdition scolaire en hausse dans cette zone qui dispose d'un seul collège doté également d'une annexe de lycée.

Au niveau de la commune de Ouahat Sidi Brahim, le wali de la région Marrakech-Safi a lancé les travaux de dédoublement de la route provinciale n°2118 reliant entre la route nationale n°8 (centre de Talouh) et la route nationale n°9 sur une distance de 9,7 km, pour une enveloppe budgétaire estimée à 14,84 millions de DH, répartie en deux tranches, dont 9,7 MDH consacrés à la première phase du projet.

Financé par le ministère de l'Equipement et de l'Eau (38%) et la préfecture de Marrakech (62%), ce projet dont le nombre de bénéficiaires s'élève à 25.300 habitants, vise à renforcer la sécurité routière, à améliorer la fluidité du trafic et à conforter la dynamique socio-économique et touristique au niveau de la région.

Enfin, dans la commune de Sidi Zouine, il a été procédé au lancement des travaux d'élargissement et de renforcement de la route provinciale n°2011 sur une distance de 14,2 km, pour un investissement de l'ordre de 30,7 MDH assuré par le Fonds de Développement Rural.

Ce projet qui s'inscrit dans le cadre du programme de réduction des disparités sociales et territoriales en milieu rural, bénéficiera à une population estimée à 16.181 habitants et contribuera ainsi au renforcement de la sécurité routière, à l'amélioration de la fluidité du trafic et au développement socio-économique et touristique au niveau de cette partie du territoire national, ainsi qu'au renforcement de la liaison entre les deux communes de Sidi Zouine et Ouled Dlim.