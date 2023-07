Maroc: Fête du Trône - Plusieurs projets hydrauliques inaugurés à Kénitra

Kénitra — Plusieurs projets portés par la Régie autonome intercommunale de distribution d'eau, d'électricité et d'assainissement liquide de la province de Kénitra ont été inaugurés, samedi, à l'occasion des célébrations marquant le 24ème anniversaire de la Fête du Trône.

Lors d'une cérémonie tenue au complexe hydraulique Maâmoura, le gouverneur de la province Fouad M'hamdi a inauguré le complexe hydraulique Ahmed Taleb, réalisé pour plus de 16 millions DH dans le cadre du Programme national pour l'approvisionnement en eau potable et l'irrigation 2020-2027. Le projet comprend notamment un réservoir semi-enterré de 2.000m3, un réservoir surélevé de 500m3 et une station de reprise avec trois groupes de pompage de 45l/s chacun.

Dans le cadre du même programme, M. M'hamdi a procédé à l'inauguration d'un réservoir semi-enterré de 7.000m3 et de sa station de pompage au complexe hydraulique El Wafa (plus de 16 millions DH), ainsi que d'un réservoir semi-enterré de 5.000m3 et d'une station de pompage au complexe hydraulique Ouled Oujih (plus de 20 millions DH).

Il a également inauguré l'Agence commerciale centrale de la Régie, aménagée dans le but d'améliorer les conditions de travail du personnel et d'accueil des clients.

Il a ensuite suivi des explications sur la conception et le développement informatique des bornes interactives multi-services, en phase d'achèvement, lesquelles permettront aux clients de bénéficier en self-service des services offerts par la Régie avec une possibilité d'assistance audiovisuelle à distance. Elles ont aussi pour but de renforcer la proximité avec les clients, d'améliorer l'expérience client et d'éviter les files d'attente tout en faisant un pas de plus vers la digitalisation des services.

Mobilisant un investissement de plus d'un million DH, ce projet offre aux clients la possibilité de bénéficier de plusieurs fonctionnalités, telles que la demande et la résiliation des abonnements, la demande de remboursement, l'alimentation de l'avance sur la consommation et le paiement des factures.

Le gouverneur a ensuite inauguré les laboratoires d'analyse d'eau potable et d'eau usée de la Régie de Kénitra, aménagés et équipés avec plus de 7 millions DH dans le respect des normes en vigueur pour l'obtention d'une accréditation ISO 17025.