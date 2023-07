Maroc: Settat - Lancement et inauguration de plusieurs projets de développement

Settat — Plusieurs projets de développement viennent d'être inaugurés et lancés au profit des populations rurales dans différentes communes de la province de Settat, à l'occasion de la célébration du 24ème anniversaire de l'accession de SM le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Ainsi, Le gouverneur de la Province de Settat, Ibrahim Abouzaid, a présidé les cérémonies d'inauguration et de lancement de plusieurs projets visant principalement à soutenir le secteur de la santé, à rapprocher les services de santé des habitants des zones rurales, à améliorer la santé maternelle et infantile, à désenclaver les régions rurales, à renforcer les infrastructures de base, à lutter contre le décrochage scolaire et à fournir de l'eau potable aux populations rurales.

Dans ce contexte, à la commune de Ras El Ain Chaouia, une maison de maternité réalisée par l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) a été inaugurée. Réalisée en partenariat avec la commune de Ras El Ain Chaouia, la délégation provinciale de la santé et l'association "Nour wa El-Amal", cette structure qui s'étend sur une superficie de 300 mètres carrés, a nécessité une enveloppement budgétaire de plus de 1,4 million de dirhams.

Cette structure intervient pour hisser le taux des accouchements dans des milieux de santé contrôlés et pour mettre à la disposition de la population locale des structures d'accueil et d'hébergement des femmes enceintes avant et après l'accouchement, ainsi que pour lutter contre les décès maternels dans les zones rurales de la province de Settat.

Dans la même commune, il a été procédé à la pose de la première pierre d'un centre de santé urbain de niveau II. D'un coût estimé à 1.898.994,00 dirhams, ce projet qui s'étendra sur une superficie de 500 mètres carrés, s'inscrit dans le cadre du programme de réduction des disparités territoriales et sociales en milieu rural.

À la ville de Ben Ahmed, le gouverneur de la province a présidé, avec la délégation qui l'accompagnait, la cérémonie de lancement des travaux de construction d'un centre d'éducation et de formation féminine sur une superficie de 314 mètres carrés. Le projet est financé par l'INDH avec une enveloppe d'environ 1.452.300,00 dirhams.

Ce centre comprendra des salles pluridisciplinaires, une salle de lecture, des ateliers de couture et d'artisanat, une salle d'informatique et des installations sanitaires.

M. Abouzaid a également présidé le lancement des travaux de construction d'une maison de retraite d'une capacité de 40 lits. D'un coût estimé à 2.412.324,00 dirhams, cette maison s'tendra sur une superficie de 820 mètres carrés. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme d'accompagnement des personnes en situation de précarité de l'INDH.

Afin de désenclaver les communes de Oulad Amrane et Sidi Zahabi dont la population est estimée à 25.000 habitants, les travaux d'élargissement et de renforcement de la route provinciale 3612 ont été lancés. Pour ce projet visant à améliorer les services et assurer la fluidité du trafic routier, une enveloppe budgétaire de 16.559.793,00 dirhams a été allouée.

Dans le cadre du programme de réhabilitation des infrastructures de base dans les zones rurales les moins équipées, le projet d'approvisionnement en eau potable pour 12 communes a été lancé. Il s'agit des communes de Sidi Zahabi, Ain Dorbane Lhalla, Oulad Amrane, Laqraqra, Oulad Bouali Nouaja, Oulad Sghir, Kisser, Bni Yagrine, Oulad Fares El Halla, M'garto, Machraa Ben Abbou et Sidi Ahmed El Khadir.

Ce projet vise à réduire les disparités territoriales et sociales en milieu rural et à faciliter l'accès aux services de base, avec un budget alloué de 6,75 millions de dirhams.

Dans la commune de Loulad, la pose de la première pierre pour la construction d'un internat au Lycée Laayoune a eu lieu. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme visant à promouvoir le développement humain des futures générations. Il sera financé par l'INDH pour un montant de 4.897.726,00 dirhams.

Pour soutenir les infrastructures routières de la région, le gouverneur a aussi présidé le lancement des travaux d'élargissement et de renforcement de la route provinciale 3619 entre Ras El Ain et Mrizig, ainsi que des travaux d'élargissement et de renforcement de la route provinciale 3636 reliant Oulad Sghir à Ryma. La réalisation de ces deux projets routiers coûtera environ 38 millions de dirhams.

D'autre part, dans la commune de Kisser, il a été procédé à la pose de la première pierre du Centre d'éducation et de formation pour les femmes. D'une superficie de 325 mètres carrés, le projet est financée par l'INDH pour un montant de 1.242.887,00 dirhams.

À cette occasion, Noureddine Bensaid de la division de l'action sociale à la préfecture de Settat, a déclaré à M24, la chaîne d'information en continu de la MAP, qu'il s'agit de 13 projets d'infrastructures portant notamment sur l'eau potable dans les conditions de stress hydrique et de sécheresse récurrente, notant que parmi ces projets, 4 d'entre eux concernent 12 communes rurales.

Il a, dans ce sens, souligné que ces quatre projets portent sur la construction de points d'eau publics et de puits équipés de pompes submersibles et de réservoirs d'eau, ainsi que deux camions citernes pour les régions qui ont une nappe phréatique très profonde et ne disposent pas d'un débit d'eau suffisant.

M. Bensaid a ajouté que parmi les projets, 4 autres visent à accompagner les personnes vulnérables, dont deux projets pour les femmes et les jeunes filles, et deux autres pour les personnes âgées et les sans-abris, dans les villes de El Borouj et Ben Ahmed.

Il a également indiqué qu'à cette occasion, 15 véhicules de transport scolaire ont été distribués pour améliorer les conditions de scolarisation en milieu rural, ainsi que 15 ambulances pour rapprocher les services de santé de la population.