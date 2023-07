Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 30 Juillet 2023

Côte d’Ivoire : Poste de Noé- Deux douaniers ivoiriens empêchent la sortie frauduleuse de 33 kilos d’Or

Ils se nomment Ouattara Appaloh et Ouattara Amambé, deux valeureux agents d'encadrement en service au Bureau des Douanes de Noé, qui ont réussi à empêcher la sortie du territoire national, trente- kilogrammes d’Or. Ces derniers ont été présentés le jeudi 27 Juillet 2023 par le Général Da Pierre Alphonse, directeur général des Douanes au ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat, Moussa Sanogo.Le ministre s'est dit heureux de recevoir ces agents qui ont évité à la Côte d'Ivoire une déperdition certaine de ressources. « Vous avez posé un acte fort qui a permis à notre pays d'éviter une grosse perte. A travers cet acte qui vous suivra tout au long de vos carrières respectives et vous ouvrira des portes, vous envoyez un message fort à la jeunesse ivoirienne. Bonne continuation », a-t-il déclaré. (Source : fratmat.info)

Sénégal : Justice- Ousmane Sonko poursuivi pour « appels à l’insurrection, atteinte à la sûreté de l’État (…)»

Les charges retenues par le parquet contre Ousmane Sonko sont: « appels à l'insurrection, association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté de l'État, complot contre l'autorité de l'État, actes et manœuvres à compromettre la sécurité publique et à créer des troubles politiques graves, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste et vol ».Le procureur de la République, Abdou Karim Diop a animé, ce samedi 29 juillet 2023, un point de presse pour se prononcer sur l'arrestation du président de Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (Pastef), Ousmane Sonko.Le magistrat a confirmé la position de garde à vue d'Ousmane Sonko qui devrait « incessamment »être présenté au parquet pour inculpation. Selon le procureur de la République, Ousmane Sonko sera poursuivi pour « appels à l'insurrection, association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté de l'État, complot contre l'autorité de l'État, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique et à créer des troubles politiques graves, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, et vol ». (Source : adakar.com)

Gabon : Élections 2023- Le Pdg appelle tous les acteurs politiques à préserver la paix

Libreville, Le Parti démocratique gabonais (Pdg, au pouvoir), via son conseiller porte-parole, Frédéric Massavala Maboumba, a invité, ce vendredi dans une déclaration à Libreville, les acteurs politiques de tout bord à préserver la paix, aux lendemains apaisés des élections du 26 août prochain. « Au regard d’un climat de tension savamment entretenu et qui pourrait déboucher sur des situations regrettables, le Parti démocratique Gabonais appelle les acteurs politiques, de tout bord, à savoir raison gardée. Il en appelle à la responsabilité de tous et de chacun, afin de préserver la paix qui a toujours caractérisé notre pays», a déclaré conseiller porte-parole du Parti. (Source : alibreville.com)

Mali : Deuxième sommet Russie-Afrique : le Mali réaffirme son attachement à un monde multilatéral

Au deuxième sommet Russie-Afrique, à Saint-Pétersbourg, le Président de la Transition, SE le Colonel Assimi GOITA, Chef de l’État, a pris la parole, le vendredi 28 juillet 2023. Occasion de réaffirmer l’attachement du Mali à un monde multipolaire et son soutien à l’initiative des Brics. Tout en remerciant l’ensemble des autorités et du peuple russes, le président de la Transition a salué la qualité de la coopération entre le Mali et la Fédération de Russie. Un partenariat historique fondé « sur une amitié de longue date, la sincérité, le respect mutuel ». C’est pourquoi le Mali soutient des initiatives telles que créer une banque de développement pour le financement des infrastructures ou encore, offrir de nouveaux mécanismes et moyens de paiement internationaux ». (Source : abamako.com)

Buakina Faso : Accès aux soins de santé - L’Alliance des Brics prête à accompagner le Burkina Faso

Le Président de la Transition, le Capitaine Ibrahim Traoré a eu une séance de travail hier vendredi 28 juillet, avec une délégation de l’Alliance des Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud), conduite par sa Présidente Larisa Zelentsova. Selon la Présidente de l’Alliance des BRICS, les échanges avec le Chef de l’Etat ont concerné essentiellement les domaines de la médecine, de la santé, et de l’éducation. « Nous avons l’intention de construire un centre médical au Burkina Faso », a annoncé Larisa Zelentsova à l’issue de la séance de travail avec le Président de la Transition.« Aujourd’hui je suis très satisfaite de rencontrer un Présidente intègre qui veut la démocratie, la paix et la réussite pour son pays. Il est dynamique et nous serons derrière lui pour le soutenir », a soutenu la Présidente de l’Alliance des BRICS. (Source :aouga.com)

Niger : Chute de Bazoum- La France coupe les « vivres » aux putschistes…

La pression internationale s’accentue sur la junte nigérienne, auteur du putsch qui a renversé, le 26 juillet 2023, Mohamed Bazoum, président élu démocratiquement il y a moins de deux ans.Alors que l’Union Africaine a donné à compter de ce samedi 29 juillet 2023 un « ultimatum de 15 jours » aux militaires pour rétablir l’autorité constitutionnelle, la France a annoncé cet après-midi la suspension avec « effet immédiat » de toutes ses actions d’aide au développement et d’appui budgétaire au Niger.Paris exige le retour sans délai à l’ordre constitutionnel, autour du Président Mohamed Bazoum, élu par les Nigériens. De son côté, l’Ua prévient qu’elle est prête à envisager toutes les mesures nécessaires y compris des sanctions punitives pour le retour à l’ordre constitutionnel.Des sanctions sévères et des actions fortes sont attendues à l’issue de cette rencontre. Reste à savoir si la junte pourra résister à toute cette pression internationale. (Source : africaguinee.com)

Guinée : Diplomatie- Mohamed Béavogui reprend service à l’Onu

Un an après avoir quitté la Primature, l’ancien Premier ministre guinéen vient de reprendre service à l’Onu (Organisation des Nations-Unies). Mohamed Béavogui a été nommé Envoyé Spécial de l’Onu et du Fida(Fonds international de développement agricole) pour soutenir la reconstitution de Fida13. Dans sa nouvelle mission, l’ancien chef du gouvernement du colonel Mamadi Doumbouya a la lourde tâche d’obtenir deux milliards de dollars des États membres de l’Onu. L’objectif est de permettre au Fida de mettre en œuvre un programme de 10 milliards de dollars, pouvant sortir 110 millions de familles de la pauvreté au cours des 3 prochaines années. Mohamed Béavogui a été nommé à cette fonction par l’espagnol Alvaro Lario, Président du Fonds international de développement agricole (Fida). (Source :africaguinee.com)

Centrafrique : Projet de la nouvelle constitution- Rétropédalage sur certains articles

Alors que les Centrafricains sont appelés aux urnes ce dimanche, 30 juillet 2023, pour se prononcer le projet de la nouvelle constitution de leur pays, les rédacteurs du texte ont annoncé des modifications sur certains articles. Au cours d’une conférence de presse, jeudi 27 juillet, Evariste Nagamana, directeur national de la campagne référendaire pour le Oui et un des rédacteurs, a présenté les modifications. Depuis le dévoilement, le 10 juillet 2023, du projet de la nouvelle constitution centrafricaine soumis au référendum, des controverses ont vu le jour sur de nombreuses dispositions de ce texte. Allant de la question de « double nationalité » au concept de "Centrafricain d’origine", des voix se sont élevées pour contester les articles 10, 89 et 183 du projet proposé. (Source : abangui.com)