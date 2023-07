Cote d'Ivoire: Ile Maurice : Omt/présidence de la Commission régionale pour l'Afrique- Le mauricien Steven Obeegadoo succède à l(ivoirien Siandou Fofana

Réunis du 26 au 28 juillet, à l’Île Maurice pour accélérer le rôle du tourisme pour le développement durable dans la région, au cours de leur réunion annuelle, les ministres en charge du Tourisme en Afrique, ont renouvelé leurs instances dirigeantes, dès l’entame de la session, ce mercredi 26 juillet 2023. Ainsi, le Premier ministre adjoint de la République mauricienne, en charge du Tourisme, Louis Steven Obeegadoo, a-t-il été élu par ses pairs à la présidence de la Commission onusienne spécialisée. Il succède au ministre ivoirien du Tourisme, Siandou Fofana. Rapportent les services du ministère ivoirien du Tourisme et des Loisirs.

À ses côtés, il aura pour 1er Vice-Président, le ministre nigérian de l’Information et de la Culture, en charge du Tourisme, Lai Mohammed, et comme 2e Vice-président, Najib Balala, ministre kényan du Tourisme, de la Faune et des Antiquités. Siandou Fofana, en sa qualité de président sortant et de 1er Vice-Président du Conseil exécutif de l’Omt, a indiqué dans son allocution inaugurale l’enjeu desdites assises.

Il a soutenu : « Cette session revêt une importance toute particulière, car elle marquera un tournant dans le développement et la promotion du tourisme africain à l’échelle mondiale. Nous sommes ici pour élire un nouveau bureau mais aussi pour discuter, collaborer et trouver des solutions pour faire du tourisme un catalyseur du développement économique, social et environnemental, tout en préservant notre patrimoine culturel et naturel ».

Mieux, pour Siandou Fofana, priorisant l'éducation, la durabilité et les investissements, le tourisme devient un allié pour stimuler les économies. Et d’indiquer que « c’est un honneur pour mon pays la Côte d’Ivoire, de diriger les délibérations de cette 66ème session de la Caf, session élective et décisive en vue de la préparation de la 25ème Assemblée générale prévue à Samarcande en Ouzbékistan ».