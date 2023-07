Afrique: Afrobasket féminin «Kigali 2023» - Face à l'Ouganda et le Mali ce week-end - les «Lionnes» engagent le défi de reconquête du titre

Le Sénégal entre ce samedi de plain-pied dans la 26ème Afrobasket qui a démarré hier, vendredi 28 juillet, à Kigali (Rwanda). Les Lionnes entrent en lice ce samedi 29 juillet face aux Gazelles d'Ouganda, leur premier adversaire de la poule C.

Elles enchaînent demain dimanche par le duel sous-régional qui les opposera aux Aigles du Mali, déjà vainqueur de l'Ouganda (80-66). Un choc qui sera un test important pour le Sénégal qui, en tant que nation la plus titrée, a l'ambition de reconquérir une couronne perdue depuis l'édition 2017.

L'équipe du Sénégal entame ce samedi ( 16h) la 26ème édition de l'Afrobasket féminin avec le duel qui l'opposera à l'Ouganda. Les Lionnes partiront largement favoris face à ce premier adversaire considéré comme le Petit poucet de la compétition. L'ambition affichée des Gazelles ougandaises est aujourd'hui de faire sans doute mieux que leurs deux participations à l'Afrobasket. Leur dernière campagne remonte à 2015 avec en prime une 10ème place. Nation la plus titrée du basket féminin avec 11 trophées et finalistes lors des éditions à Bamako en 2017 et à domicile en 2019, les «Lionnes» ont été éjectées pour la première fois du podium lors du dernier Afrobasket 2021 au Cameroun, et reléguées au second rang de la hiérarchie continentale.

%

Pour le rendez-vous continental de Kigali, l'équipe du Sénégal ambitionne de reprendre sa couronne et de décrocher un 12ème trophée. Une tâche qui ne s'annonce pas simple pour une formation fortement remaniée. Cette nouvelle génération est encadrée par des cadres à l'expérience avérée comme Aya Traoré ( sacrée deux fois MVP), Oumou Khairy Sarr dite «Toch» et Fatou Dieng qui ont joué un rôle de premier plan lors des conquêtes victorieuse de 2009 à Madagascar et en 2015 à Yaoundé. Après cette entrée de lice, les Lionnes enchaînent demain dimanche par son second match dans la poule C. Ce sera face aux Aigles du Mali. Si il n'est pas décisif, ce duel sous-régional sera un test important pour le reste de la compétition. Autrement dit, une finale avant l'heure et partie pour être très disputée au regard de la rivalité qui existe entre le Mali et le Sénégal. Une rivalité qui a atteint le sommet lors que les Aigles du Mali avaient réussi, au nez et à la barbe du public sénégalais, à ravir aux Lionnes, le trophée de la finale de l'édition de 2007 à Dakar.

Malgré cette longue période de régulière sur le podium lors des trois dernières éditions (bronze en 2017 et 2019 et argent et une place de finalistes lors de la dernière édition en 2021 au Cameroun ), l'équipe malienne reste encore un sérieux client pour la bande à Aya Traoré et surtout un des prétendants pour détrôner les D'Tigress du Nigeria qui ont trusté le trophée lors des trois précédents Afrobasket. Mariam Coulibaly, désignée meilleur pivot de l'Afrobasket 2021 au Cameroun, va encore conduire les troupes et sera à côté d'une cuvée de jeunes joueuses aussi talentueuses issues de la WNBA mais aussi des flancs de l'équipe U19.