Burkina Faso: Travaux publics - Le ministre Sorgho sur trois chantiers au Centre et Centre-Ouest

Dans le souci de s'assurer de la bonne exécution des infrastructures publiques, le ministre des Infrastructures et du Désenclavement Adama Luc Sorgho a effectué dans la journée du vendredi 28 juillet 2023, une visite de quelques chantiers en construction. Il s'agit du bitumage de la route principale d'accès de la cité de Bassinko, le poste de péage moderne de Boudtenga et de Tintilou et la reprise des travaux de bitumage de la Route nationale numéro 14 reliant Sakoinsé- Koudougou.

D'après M. Sorgho cette visite a permis de constater si les instructions qui ont été données aux entreprises exécutantes sont respectées. A Bassinko, le projet concerne un itinéraire de 6 ,170 km avec un coût global d'environ 3 milliards FCFA pour un délai d'exécution de 12 mois. L'état d'avancement des travaux est de 6,44 % pour un délai consommé d'environ 20%. Selon le chef de ce projet, Maxime Sansan Somé, le travail progresse très bien. Malgré tout ce qui a été fait comme réorganisation. Il a aussi rassuré que l'ouvrage sera exécuté en qualité et livré dans les délais. Au sujet des difficultés, il a laissé entendre que les intempéries naturelles (pluie) jouent un peu sur l'exécution des actes (le terrassement, le raccordement). Par ailleurs, selon lui, les parties prenantes du projet vont se concerter afin d'accélérer les activités.

Au niveau du poste de péage, les activités se déroulent comme souhaité dans le planning prévu. De façon globale, on peut estimer le taux d'exécution de plus de 90%. Pour le directeur du bureau de Cabinet africain d'études et de maitrise de main d'oeuvre (CAM) ,chargé du suivi et contrôle des travaux , Ousmane Nakoulma, sur ce chantier, il y a trois lots :le lot génie civil, le lot énergie et celui des équipements. « L'objectif final est de maximiser les recettes au niveau des postes de péage. Pour maximiser les recettes, il faut qu'il y ait moins d'ingérence de l'homme dans la gestion », a-t-il poursuivi. En outre, M. Nacoulma a confié que ce projet est entièrement burkinabè, à l'exception de la charpente qui vient de la Turquie. Par ailleurs, il a nourri l'espoir de voir l'infrastructure inaugurée d'ici le mois de septembre 2023. Concernant la reprise du bitumage de la route nationale numéro 14, le gouvernement a visité l'infrastructure le 17 novembre 2022. Il a été constaté certaines dégradations. De ce fait, il a commis un bureau d'études à faire des investigations afin de savoir les raisons. Après la restitution, il s'est avéré que les travaux devaient être repris. Ainsi, la reprise des travaux est effective.

Car, l'on constate deux zones de la route dont l'une a eu sa couche de base recyclée et traitée au ciment (1,750 km) en attendant le revêtement et la 2e zone où la couche de base est totalement traitée et protégée avec une monocouche. Pour le porte-parole du Groupement SOROUBAT, Moez Bahri, sa structure a pris à bras-le-corps son engagement de refaire les travaux. « Les activités de la reprise ont un peu pris de temps dans le but de valider la méthodologie de travail », a-t-il expliqué. Au finish, il a laissé entendre que les travaux en cours vont bon train et il a souhaité livrer une infrastructure de bonne qualité. A l'issue des visites, Adama Sorgho a indiqué que les actions menées sur le terrain sont encourageantes pour la suite. « Aujourd'hui, le gouvernement de la Transition est ferme sur la qualité des ouvrages à réaliser d'où le présent déplacement de terrain pour voir si les directives sont suivies », a-t-il fait savoir.