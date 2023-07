Burkina Faso: Futur centre de formation professionnelle - 700 plants mis en terre sur le site à Bargho

La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, dans le cadre de la commémoration de son 75e anniversaire, a initié un camp de reboisement, le samedi 29 juillet 2023, à Bargho, une commune rurale située à quelques encablures de Komki-Ipala.

Au total 700 plants ont été mis en terre dans le Bosquet du 75e anniversaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso (CCI-BF) dont la superficie est de 11 hectares. Un site qui abritera le centre de formation professionnelle de la CCI-BF. Cette plantation d'arbres a été organisée par la CCI-BF dans le cadre de la célébration de ses 75 ans d'existence au pays des Hommes intègres. L'objectif visé par ce reboisement est de contribuer à restaurer les écosystèmes dégradés, à préserver la biodiversité et à améliorer la qualité de vie des communautés. En effet, pour la représentante du président de la délégation consulaire régionale du Centre, Assèta Oubda, cette activité de reboisement revêt une symbolique importante pour la CCI-BF qui a choisi de célébrer son jubilé d'albâtre sous le signe de la consolidation de son rôle citoyen.

Prendre des mesures audacieuses

« En tant qu'acteurs économiques, nous nous devons également de prendre conscience de notre responsabilité envers l'environnement et les générations futures. Nous ne pouvons donc pas ignorer les défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés », a-t-elle souligné. Elle a, de ce fait, indiqué que la dégradation de l'environnement, la déforestation et les effets des changements climatiques menacent l'équilibre écologique et leur prospérité à long terme. De son avis, le moment est donc venu de prendre des mesures audacieuses et responsables pour inverser la tendance. « Nous avons conscience que le reboisement ne peut se limiter à une action ponctuelle, il doit être un engagement à long terme, voire permanent. Nous ne pouvons réaliser ce défi colossal sans le soutien et l'engagement de tous », a soutenu Assèta Oubda. Selon le Directeur général de la CCI-BF, Issaka Kargougou, cette activité s'inscrit dans le quatrième programme global que l'institution a commencé depuis le début de l'année.

« Aujourd'hui, nous avons voulu profiter de la saison hivernale pour mettre en terre plus de 700 plants sur un site qui est destiné à abriter un centre de formation professionnelle en bâtiments et travaux publics », a-t-il fait savoir. La CCI-BF a aussi offert un lot de matériels constitué de brouettes, de pelles, de râteaux et de tee-shirts à la commune de Komki-Ipala. Pour la représentante du président de la délégation spéciale de la commune, Ouassylatou Yaméogo/Ouédraogo, ce matériel leur permettra de poursuivre les activités entrant dans le cadre du reboisement pour cette campagne 2022-2023. Elle a promis que des dispositions ont été prises pour l'entretien de ces plants. « Nous avons, avec l'aide du Comité villageois de développement (CVD) et des communautés religieuses, prévu des équipes de veille pour l'entretien des plants », a-t-elle assuré.