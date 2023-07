Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 31 Juillet 2023

Sénégal : Justice- Ousmane Sonko annonce une grève de la faim

Arrêté et emprisonné le vendredi 28 juillet 2023 par la gendarmerie pour outrage envers un agent des forces de sécurité, Ousmane Sonko a annoncé qu’il observera une grève de la faim à compter de ce dimanche 30 juillet 2023 dans une publication sur Twitter, afin de dénoncer l’injustice dont il est victime. « Face à tant de haine, de mensonges, d’oppression, de persécution, j’ai décidé de résister. J’entame une grève de la faim à compter de ce dimanche », a-t-il écrit. Le leader du Pastef exhorte également ses confrères détenus politiques à faire de même, tout en lançant un vif appel au peuple à rester debout et à résister au complot contre son projet et à l’oppression, car selon lui, ce n’est surtout pas le moment de faiblir, car la victoire n’a jamais été aussi proche. (Source :adakar.com)

Niger : Coup d’Etat- La Cédéao opte pour un embargo total pour réinstaller Mohamed Bazoum

Au sortir du Sommet extraordinaire des Chefs d’État et de Gouvernement de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (Cedeao) le 30 juillet 2023 à Abuja au Nigeria, l’on retient que les putschistes qui ont déposé le Président Mohamed Bazoum sont soumis à un embargo total. Aucun échange économique ou financier n’est autorisé et les avoirs du pays et de toute personne liée au putsch sont gelés. L’option d’un retour de Mohamed Bazoum est clairement exigée comme l’on s’y attendait puisque ‘’ seuls les actes émanant de lui sont valables’’ selon le communiqué de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la Cedeao. Mais nombreux sont les internautes qui restent pessimistes quant à la mise en œuvre et du respect de l’embargo. Surtout que les cas du Burkina Faso, de la Guinée et du Mali n’ont pas permis de faire plier les militaires. Bon nombre d’internautes s’inquiètent déjà de l’impact de l’embargo sur un pays dont une partie de la population est constamment en insécurité alimentaire et fortement exposée à la pression des groupes terroristes qui écument la zone.Au-delà du blocus imposé aux militaires au pouvoir à Niamey, les attentions restent figées sur d‘éventuels signes d’une intervention armée pour réinstaller Mohamed Bazoum dans son fauteuil. (Source : Fratmat.info)

%

Cote d’Ivoire : Centres aérés de Treichville- Des enfants appellent à des élections apaisées

Le maire de la commune de Treichville, François Albert Amichia, a présidé le 28 juillet, la cérémonie de clôture des centres aérés 2023.Placée sous le signe des élections municipales apaisées, la cérémonie organisée par la direction des services socio-culturels et de promotion humaine a eu lieu dans l’arrière-cour de la mairie. Plusieurs enfants de la cité n’zassa ont bénéficié de deux semaines de regroupement pendant lesquelles ils ont participé à des activités socio-éducatives, manuelles, sportives et ludiques qui permettent le développement de leur personnalité. (Source : Fratmat.info)

Guinée : Diplomatie- « la Cédéao a décidé de maintenir ses sanctions… », pointe l’envoyé spécial de Guteress

Le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), a pointé mardi 25 juillet 2023 devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, le maintien des sanctions imposées par la Cédéao aux militaires au pouvoir en Guinée, au Mali et au Burkina Faso. « Le Burkina Faso, la Guinée et le Mali, en transition politique, ont demandé à la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) de lever sanctions qui leur ont été infligées à la suite de leurs changements anticonstitutionnels respectifs de gouvernement. Toutefois, la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de la Cédéao a décidé de maintenir ses sanctions existantes et a imposé de nouvelles interdictions de voyager aux membres du gouvernement et d’autres hauts fonctionnaires de ces États. La Cédéao a également réitéré la nécessité d’ouvrir l’espace politique et d’assurer un dialogue politique inclusif », a rappelé ce haut responsable de l’Onu devant le Conseil de Sécurité. (Source :africaguinee.com)

Algérie : Education nationale- Le président de la République honore les meilleurs lauréats au baccalauréat

La cérémonie de distinction s'est déroulée au Palais du Peuple, en présence de hauts responsables de l'Etat et des membres du Gouvernement ainsi que des familles des lauréats honorés. Le Président de la République a honoré le meilleur lauréat au baccalauréat au niveau national, l'élève Benkeddache Mohamed Lamine du lycée du Colonel Ali Tounsi de la wilaya de Relizane, qui a obtenu une moyenne de 19,50/20 dans la filière sciences expérimentales, suivi de l'élève Daachi Oussama du lycée Mohamed Cherif Amokrane de Tizi N'bechar (w. Sétif), avec une moyenne de 19,32 obtenue dans la même filière, puis de l'élève Helal Imène Fatma-Zohra du lycée Abdelmoumene de la wilaya de Saida qui a décroché la 3e place au niveau national, avec une moyenne de 19,32/20 dans la même filière.( Source : Aps)

Rdc : Coopération avec l’Angola- Tenue du 1er forum économique pour une croissance partagée à Kinshasa

La première édition du forum économique RD Congo-Angola est prévue du 31 juillet au 1er août 2023, à Kinshasa, sur le thème « Partenariat économique pour une croissance partagée », a annoncé samedi le ministère de l’Economie nationale dans un communiqué à l’Acp.« La première édition du forum économique Rdc-Angola axée sur le partenariat économique pour une croissance partagée se tiendra du 31 juillet au 1er août 2023. Ces assises de deux jours permettront aux participants de débattre sur les opportunités de construire un partenariat stratégique mutuellement bénéfique entre ces deux pays frères, simultanément avec une exposition des produits et services fabriqués localement, de part et d’autre », a précisé la source.

Benin : Art contemporain- Le Bénin présentera un pavillon officiel à la 60e Biennale de Venise

Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola a animé un point de presse, vendredi 28 juillet 2023, sur la participation du Bénin à la 60e édition Biennale de Venise. C’est en présence du Commissaire du pavillon, José Pliya, du directeur de l’ADAC William Codjo, du comité curatorial et des 4 artistes sélectionnés pour représenter le Bénin à cet évènement incontournable de l’art contemporain mondial. La 60e édition Biennale de Venise présentera pour la première fois en 2024 un pavillon béninois. La participation à cet événement phare qui se tiendra dans la cité des Doges du 20 avril au 24 novembre 2024, s’inscrit dans la dynamique de valoriser l’art contemporain béninois. « Depuis 2016, le Bénin a décidé de mettre le tourisme, la culture et les arts comme le deuxième pilier de développement », a déclaré le ministre Jean-Michel Abimbola. Il note une mise en valeur de la scène artistique et culturelle béninoise depuis la restitution des trésors royaux et l’exposition diptyque contemporaine et historique « Art du Bénin, d’hier et d’aujourd’hui, de la restitution à la révélation ». ( Source : acotonou.com)

Togo : Musique- Le rappeur Didier Awadi «in» aux Jeux de la Francophonie

Le rappeur sénégalais Didier Awadi, désigné président du jury pour le concours « Chanson » prend son rôle très à cœur et compte transmettre son expérience à la jeunesse francophone lors de ces Jeux. Il entend rester loin de la polémique sur l’interdiction qui le frappe de se produire dans les instituts français d’Afrique. (Source : Rfi)

Rca : Nouvelle constitution- Les enjeux d’un référendum controversé

Les Centrafricains se prononcent sur un projet de nouvelle Constitution qui, selon le pouvoir, permettrait au pays de sortir de la dépendance. L'opposition y voit une volonté du président Faustin Archange Touadéra de briguer un troisième mandat. Les bureaux de vote ferment à 16H00, pour environ 1,9 million d'électeurs. Les résultats provisoires doivent être publiés dans huit jours, et la Cour constitutionnelle proclamera les résultats définitifs le 27 août, selon l'autorité nationale des élections (Ane). Le projet de nouvelle Constitution prévoit d'allonger notamment la durée du mandat présidentiel de cinq à sept ans, et supprime la limite de mandat. (Source Autre presse)

Gabon : Elections générales- Le gouvernement rassure le corps diplomatique

Le Premier ministre gabonais, Alain-Claude Bilie By Nze, s’est entretenu vendredi dernier avec les chefs de missions diplomatiques en poste au Gabon sur les conditions d’organisation de ce scrutin. Le corps diplomatique accrédité au Gabon est désormais bien informé sur les conditions d’organisation du triple scrutin prévu le 26 août prochain qui verra organisées ce même jour une présidentielle, des législatives et des locales. Au cours d’une rencontre organisée vendredi dernier, le chef du gouvernement gabonais a entretenu les chefs de missions diplomatiques en poste au Gabon sur la manière dont ces élections sont organisées et les conditions réunies en vue d’un scrutin démocratique, transparent, apaisé et inclusif. Le Premier ministre a tenu à souligner à l’endroit de ses hôtes « l’importance de la neutralité des partenaires internationaux et ambassadeurs avant, pendant et après les élections ». (Source : alibreville.com)