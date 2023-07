Maroc: Fête du Trône - Un média bulgare met en avant le discours 'inspirant' de SM le Roi

Sofia — Le portail bulgare "Global Diplomatic" s'est fait l'écho, dimanche, du discours "inspirant" de SM le Roi Mohammed VI adressé à la nation, à l'occasion du 24-ème anniversaire de l'accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

SM le Roi Mohammed VI a "prononcé un discours inspirant à l'occasion de la Fête du Trône", relève le média, mettant en avant les principales orientations et grands points saillants énoncés dans le discours royal adressé, samedi soir, à la nation.

Sur le plan des énergies propres, "Global Diplomatic" relève que le Souverain a validé l'"offre Maroc" pour l'hydrogène vert, à l'heure où le pays diversifie ses sources d'énergie en augmentant la part des énergies renouvelables.

SM le Roi a également évoqué "les répercussions de la crise mondiale actuelle et des sécheresses successives qui ont affecté le coût de la vie", poursuit la même source, se faisant écho des orientations de SM le Roi au gouvernement "pour qu'il adopte les mesures nécessaires afin d'atténuer leur impact négatif sur les franges de la population et les secteurs les plus touchés, et d'assurer l'approvisionnement des marchés en produits de base".

Et de souligner que le Souverain a appelé à davantage d'efforts pour renforcer la résilience de l'économie marocaine et a exhorté le gouvernement à achever la mise en oeuvre du projet de protection sociale avec le versement des prestations sociales aux familles concernées qui doit commencer à la fin de cette année.

%

S'agissant de la gestion des ressources hydriques qui requiert davantage de rigueur et de vigilance, "Global Diplomatic" relève que SM le Roi a "veillé à l'élaboration du Programme national pour l'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027", ajoutant que le Souverain a souligné la nécessité de s'engager avec sérieux pour concrétiser les plans de développement et de progrès économique à grande échelle du Maroc ainsi que pour relever les défis.

S'appuyant sur le parcours mémorable de l'équipe nationale du Maroc lors de la Coupe du monde, SM le Roi a souligné dans le discours de la Fête du Trône l'impact du patriotisme en tant que moteur du succès, souligne la même source, notant que c'est dans cet esprit que le Souverain a pris la décision de présenter avec "nos amis d'Espagne et du Portugal une candidature commune pour l'organisation des phases finales de la Coupe du monde de football 2030".

"Sans précédent dans les Annales, cette candidature tend une passerelle entre deux continents et deux civilisations : l'Afrique et l'Europe, et rassemble les deux rives de la Méditerranée", a affirmé le Souverain.

D'après le site d'informations spécialisé en actualité diplomatique, SM le Roi Mohammed VI a également salué l'ingéniosité de la jeunesse marocaine, citant à titre d'exemple la réalisation de la première voiture de fabrication marocaine ainsi que le développement du premier prototype de voiture à hydrogène, développé par un jeune Marocain.

Par ailleurs, "Global Diplomatic" rapporte que le Souverain a réitéré son appel à l'ouverture des frontières avec l'Algérie, affirmant que les liens avec le voisin nord-africain sont "stables".

S'agissant de la cause palestinienne, poursuit le site bulgare, SM le Roi a réitéré la position inchangée du Maroc en faveur du droit légitime de la Palestine à jouir d'un État indépendant avec Al-Qods-Est comme capitale, notant que ce soutien s'inscrit dans le cadre du sérieux du Maroc vis-à-vis de ses engagements.