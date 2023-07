Maroc-Koweït - Des visions communes pour de larges perspectives de coopération bilatérale

Le Caire — Le Royaume du Maroc et le Koweït entretiennent des relations fortes basées sur des visions communes et identiques grâce aux Directives des dirigeants des deux pays, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son frère Son Altesse Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah.

Grâce à cette sollicitude, ces relations sont caractérisées par une coopération stratégique basée sur un partenariat efficace, qui s'est concrétisé à travers le renforcement de ses aspects stratégiques entre les deux pays dans une perspective d'avenir pour consolider les relations bilatérales.

A chaque occasion, le Koweït réaffirme son soutien à l'intégrité territoriale du Maroc et au plan marocain d'autonomie au Sahara, qui constitue un choix constructif dans le plein respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté du Royaume.

A cet égard, l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale koweïtienne et ancien président de la Commission d'amitié parlementaire maroco-koweïtienne, Moubarak Benih Metâab Al Khring, a rappelé les grandes réalisations faites par le Royaume du Maroc aux niveaux régional et international après les reconnaissances successives de la Marocanité du Sahara et de la souveraineté du Maroc sur l'ensemble de ses territoires.

Dans une déclaration à la MAP, M. Al Khring a indiqué que cette réalité confirme sans aucun doute la justesse et la légitimité de la cause nationale du Royaume, soulignant que de nombreux pays ont exprimé leur soutien au plan d'autonomie dans le cadre du respect de la pleine souveraineté marocaine sur son territoire, comme seul cadre pour résoudre ce différend artificiel.

La Fête du Trône constitue une occasion annuelle de renouveler les liens d'allégeance et de consolider l'étroite cohésion entre le peuple marocain et son Souverain, a-t-il ajouté.

A cet égard, il a souligné que l'ouverture de Consulats par plusieurs pays dans les villes de Laâyoune et Dakhla incarne le consensus international grandissant au sujet de l'intégrité territoriale du Maroc.

Il a également mis en avant la position claire et franche des pays du Conseil de coopération du Golfe CCG soutenant l'intégrité territoriale du Maroc dans toutes les enceintes internationales, ce qui confirme les liens historiques et forts unissant le Royaume du Maroc et les pays du Golfe en général.

D'autre part, M. Metâab Al Khringi a fait savoir que les relations maroco-koweïtiennes, qui se sont renforcées au cours des dernières décennies, ont débuté avec la visite historique de feu SM le Roi Mohammed V dans l'Etat du Koweït en 1960, avant l'indépendance du Koweït, notant que feu SM Mohammed V a été reçu avec une grande hospitalité par l'émir du Koweït, Son Altesse Cheikh Abdellah Al-Salem.

Il a ajouté que les relations entre les deux pays sont fortes et étroites grâce à la Haute sollicitude qu'accordent les dirigeants des deux pays, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et Son frère, Son Altesse Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah pour renforcer et promouvoir la coopération bilatérale aux niveaux politique, économique et commercial.

L'ancien vice-président de l'Assemblée nationale du Koweït a mis en exergue la place dont jouit le Royaume du Maroc au sein de la communauté internationale, grâce à la politique menée dans l'établissement des relations d'amitié et de coopération avec les pays du monde, et également grâce à sa remarquable contribution à la construction de la paix, au règlement des conflits et à la promotion du vivre-ensemble, ce qui a fait du Maroc un centre de stabilité politique et économique.

Il a fait savoir que ces facteurs ont contribué à de grandes réalisations dans divers domaines, depuis l'intronisation de SM le Roi Mohammed VI et ce à travers l'inauguration de grands projets de développement dans les domaines économique et social et la mise en oeuvre de bases solides pour un développement global et durable qui profite à tous les habitants du pays.

Au cours de l'année écoulée, le Royaume du Maroc a poursuivi ses efforts inlassables pour promouvoir le secteur de l'investissement afin d'atteindre l'objectif stratégique du secteur privé en assumant la position de moteur de l'économie nationale et en renforçant le rôle des entreprises pour être un levier pour l'investissement et l'entrepreneuriat, a-t-il noté.

Dans le même contexte, M. Metâab Al Khringi a ajouté que le Maroc, grâce à son ouverture sur l'économie mondiale et ses stratégies ambitieuses et claires, a oeuvré pour favoriser son essor industriel, grâce auquel il est devenu aujourd'hui une destination mondiale des secteurs industriels de pointe, ce qui lui a permis d'occuper une position de leader sur le continent africain dans les secteurs de l'automobile et de l'aéronautique.

Il a expliqué qu'afin de poursuivre ces efforts de promotion des secteurs productifs nationaux, le Maroc s'est fixé des objectifs stratégiques dans le domaine du développement des énergies renouvelables, notamment en ce qui concerne l'augmentation de la part de ces énergies à plus de 52% de l'électricité nationale d'ici 2030, qui permettra au Maroc d'affirmer son leadership régional et mondial dans ce secteur important de la transition énergétique.

L'ancien président de la Commission d'amitié parlementaire maroco-koweïtienne a salué les efforts inlassables déployés par le Maroc pour construire des relations de coopération et de partenariat avec les différents pays du monde, notamment les pays arabes, et pour défendre leurs grands enjeux dans les enceintes régionales et internationales, au premier rang desquels figure la question palestinienne, dont SM le Roi, Président du Comité Al-Qods, a placé au même rang de la première cause nationale du Maroc et en fait une des constantes de la politique étrangère du Royaume, pour l'établissement d'un État palestinien indépendant et viable avec Al Qods-Est comme capitale.

Les efforts déployés par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Charif, relevant du Comité Al-Qods, ne sont que la preuve de cet engagement à protéger les droits arabes et islamiques dans la Ville sainte et soutenir la résilience de ses habitants à travers des programmes et des projets sociaux, culturels et économiques pour garantir une vie décente aux Maqdessis et pour faire face aux projets de judaïsation visant à oblitérer le cachet islamique de la ville sainte, a-t-il dit.