Maroc: Fête du Trône - La traditionnelle retraite aux flambeaux de la Garde royale égaye la ville de M'diq

M'diq — La traditionnelle retraite aux flambeaux de la Garde Royale, a illuminé, samedi soir, les principales artères de la ville de M'diq, offrant aux milliers de spectateurs présents un spectacle puisé dans l'authenticité marocaine, dans le cadre des festivités marquant le 24e anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Le défilé de la retraite aux flambeaux, en procession depuis la résidence Royale en passant par l'avenue Lalla Nezha jusqu'à la Place de la Corniche, a tenu en haleine les milliers de spectateurs grâce à de majestueuses figures de maniement d'armes, rythmées par des mélodies puisées dans le répertoire des chants patriotiques, qui rendent l'écho de la grandeur du Royaume et renvoient à la fierté de tout un peuple.

Le public a été émerveillé par l'exécution de tableaux artistiques, anciens et nouveaux, dessinés par une procession composée de porteurs de flambeaux, qui ont dressé plusieurs formes géométriques, notamment la carte du Royaume.

Vêtus de leurs costumes traditionnels, les porteurs de flambeaux ont ensuite entonné l'hymne national avant d'agrémenter ce spectacle par une surprenante agilité en exécutant, dans un ordre impeccable, des parades en figures géométriques suivies de performances admirables de cavalerie.

De leur côté, des formations des Forces Royales Air et des formations musicales de la Gendarmerie Royale et de la Marine Royale ont présenté des tableaux artistiques hauts en couleurs musicales ayant suscité l'admiration des habitants et des visiteurs de la ville.

%

La retraite aux flambeaux, organisée annuellement depuis 1947, constitue une manifestation de la créativité, de la particularité et de l'authenticité marocaines, à travers laquelle la Garde Royale entend étoffer les festivités marquant la célébration par le peuple marocain des fêtes du Trône et de la Jeunesse.

Porteurs de flambeaux, cavaliers et musiciens rivalisent dans le soin apporté à leurs tenues et à leurs prestations pour émerveiller le public et participer avec le peuple marocain à la célébration des fêtes nationales.

Depuis 1993, la retraite aux flambeaux est clôturée en apothéose par un exercice de maniement d'armes où fantassins et musiciens s'évertuent à constituer des figures géométriques que seuls des entraînements longs et durs permettent de réussir.

Cette célébration est porteuse de nombreux symboles et significations qui illustrent la parfaite symbiose entre le Trône et le peuple. La diversité de cette procession, sa richesse et sa symbolique ne cessent d'attirer un public de plus en plus nombreux venant participer à la fête.