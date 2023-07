Afrique: Brillante réception à Abidjan à l'occasion de la fête du Trône

Abidjan — L'Ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire, M. Abdelmalek Kettani, a offert, samedi soir à Abidjan, une brillante réception à l'occasion du 24-ème anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Cette réception a été rehaussée par la présence de membres du gouvernement ivoirien, de diplomates accrédités à Abidjan, des personnalités du monde politique, économique, religieux et médiatique, ainsi que de plusieurs membres de la diaspora marocaine établie en Côte d'Ivoire.

A cette occasion, les convives ont suivi le discours adressé par SM le Roi Mohammed VI à la Nation à l'occasion de la Fête du Trône, de même qu'un film institutionnel mettant en avant la marche de développement et les progrès réalisés par le Royaume dans les différents domaines.

La célébration de cette glorieuse fête qui s'est déroulée dans une ambiance de joie avec un programme artistique riche et varié, a été marquée aussi par le dévoilement d'un timbre commémoratif du 60-ème anniversaire des relations diplomatiques entre le Royaume du Maroc et la République de Côte d'Ivoire.

«En cette soirée emblématique, nous célébrons ensemble l'intronisation de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, et renouvelons par cette commémoration notre indéfectible allégeance à notre Souverain et au Trône Alaouite, symbole de notre unité nationale, de notre identité profonde et de notre attachement aux valeurs de paix, de progrès et de solidarité», a souligné M. Kettani dans son allocution.

C'est également l'occasion de réaffirmer, a-t-il poursuivi, «l'engagement de notre pays envers la coopération internationale, le dialogue et le respect mutuel entre nos nations et célébrer également l'amitié fraternelle qui existe entre le Royaume du Maroc et la République de Côte d'Ivoire».

Le Maroc et la Côte d'Ivoire partagent une histoire commune qui remonte à plus de 60 ans, s'est réjoui le diplomate marocain, notant dans ce sens que les deux pays ont su fonder sous la houlette de Feu SM Hassan II et Feu le Président Houphouët Boigny, deux grands leaders de l'Afrique post coloniale, une relation bilatérale fructueuse, fondée sur le respect, la confiance et la volonté de construire un avenir meilleur, main dans la main, pour le bien-être des deux peuples, valeurs cardinales de la relation bilatérale, jamais démenties.

Cette collaboration dynamique s'est accentuée de façon majeure depuis l'avènement du Président Alassane Ouattara, et grâce à la relation fraternelle qui le lie avec son frère SM le Roi Mohammed VI, «a permis de promouvoir nos échanges diplomatiques, économiques, et culturels, et de renforcer les bases d'un partenariat encore plus solide et prometteur».

«La relation entre la Côte d'Ivoire et le Maroc est l'exemple type, pour ne pas dire le plus abouti, d'une coopération Sud-Sud, mutuellement avantageuse et basée sur le principe gagnant-gagnant», a dit M. Kettani, affirmant que «cette relation entre nos deux pays frères émane de la vision de nos deux Chefs d'Etat et leur forte ambition pour leurs pays et leurs peuples».

Mettant l'accent sur les multiples projets, économiques et sociaux, lancés par le Souverain ces dernières années en Côte d'Ivoire, et pour la plupart achevés, il a précisé que la coopération entre les deux pays est excellente et englobe bien d'autres domaines.

Le diplomate marocain a, par ailleurs, salué le soutien de la Côte d'Ivoire au Maroc au sein des instances internationales et continentales pour le recouvrement définitif de son intégrité territoriale, rappelant que la Côte d'Ivoire a été l'un des premiers pays à ouvrir un consulat à Laâyoune.

Le Maroc et la Côte d'Ivoire avancent ensemble vers le progrès et l'émergence conjointe et mutuellement bénéfique, conformément à la vision de SM le Roi et du Président Alassane Ouattara, a-t-il fait remarquer, assurant que l'ambassade du Maroc «demeure mobilisée pour être à l'écoute de tous, pour conseiller, impulser, accompagner toutes les initiatives positives et constructives qui sont de nature à contribuer à nos desseins communs».

Du côté ivoirien, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Diaspora, Kacou Houaja Léon Adom a mis en exergue les relations historiques et excellentes qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Maroc.

Il a salué par la même occasion la contribution du Maroc à la dynamique de développement que connaît la Côte d'Ivoire, et ce à travers la réalisation de nombreux projets dans divers domaines.

Les membres de la communauté marocaine établie en Côte d'Ivoire ont réitéré, lors de cette réception leur loyalisme, leur allégeance et leur mobilisation constante derrière SM le Roi pour la défense des causes sacrées de la Patrie et de ses valeurs suprêmes.