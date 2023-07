Afrique: Ibtissam Jraidi est la première buteuse du Maroc à une Coupe du monde féminine

Ibtissam Jraidi grave son nom dans les livres ce dimanche matin en tant que première buteuse du Maroc dans l'histoire de la Coupe du monde féminine de la FIFA.

L'attaquante de 31 ans n'a eu besoin que de deux apparitions pour réaliser ce rêve. Après quelques minutes seulement disputées dans le temps additionnel lors de leur tout premier match du tournoi contre l'Allemagne (défaite 6-0), Ibtissam Jraidi a bénéficié de plus de confiance lors de cette deuxième rencontre face aux Taegeuk Ladies de la Corée du Sud en étant titulaire.

A la pointe de l'attaque des Lionnes de l'Atlas, Ibtissam Jraidi a fait parlé son flair de but dès la sixième minute. La star d'Al Ahli en Arabie Saoudite a profité d'un centre peu élevé d'Hanane Aït El Haj envoyé de la droite depuis la ligne de touche pour crucifier la gardienne sud-coréenne d'un coup de casque vers le second poteau.

Ce but de Ibtissam Jraidi fait d'elle la première buteuse marocaine de l'histoire de la Coupe du monde féminine de la FIFA. Un exploit pour elle et son équipe qui est à sa toute première phase finale du tournoi et seulement septième nation africaine à atteindre ce niveau.

Qui est Ibtissam Jraidi, la première buteuse marocaine de l'histoire de la Coupe du monde féminine ?

Née à Casablanca, Ibtissam Jraidi fait partie de la génération dorée de l'AS FAR Rabat qui a remporté plus d'une quinzaine de titres nationaux entre le championnat et la coupe. Championne avec son club marocain en Ligue des champions de la CAF féminine en 2022 et meilleure buteuse du tournoi avec six buts, l'attaquante compte 9 titres de championnat, 8 de Coupe du Trône.

%

Quatre fois meilleure buteuse du championnat marocain avec plus de trente buts à chaque fois, Ibtissam Jraidi a fini meilleure joueuse de la compétition en 2016. Avec un sens de but incroyable, elle a quitté le Maroc en 2022 pour Al Ahli en Arabie Saoudite.

Alors que son équipe était au bord de la relégation, la marocaine a réussi à sauver les siennes grâce à 17 buts marqués en seulement 9 matchs. Elle garde tout de même un goût d'inachevé de sa gigantesque carrière après leur finale perdue contre l'Afrique du Sud en 2022 lors de la Coupe d'Afrique des nations féminine que son pays a organisé.