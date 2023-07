Niger: Chers compatriotes, l'heure est grave!

document

Le Niger frise le recul démocratique avec le coup d'état, en cours et face auquel nous devons résister. On ne saurait admettre une intrusion de l'armée sur l'arène politique, au moment où elle est attendue sur le front de la lutte contre le terrorisme, ennemi No1 qui menace gravement notre survie, en tant qu'Etat et nation.

On ne saurait, non plus, comprendre un coup de force contre les instituions constitutionnellement installées, au moment où le Niger maintient son processus démocratique, à la satisfaction de nos compatriotes et de tous nos partenaires régionaux et internationaux.

À vous démocrates sincères vous devez vous assumer, en prenant maintenant et tout de suite position dans le combat de la démocratie. En vous battant pour la restauration de la légalité, de la démocratie et de l'Etat de droit.

Ce combat que nous devons mener est celui de la démocratie et de la légalité constitutionnelle, il va au-delà du simple fait de libérer ou même de restaurer l'ordre constitutionnel ; c'est un combat pour réaffirmer notre sincère détermination à bâtir un Etat de droit et créer les conditions d'une prospérité économique et sociale.

Résistons et protégeons notre démocratie, chèrement acquise !

Ancien Conseiller Spécial en communication du Président de la République Mohamed Bazoum.