Afrique du Nord: SM le Roi - Les relations entre le Maroc et l'Algérie 'sont stables, nous aspirons néanmoins à ce qu'elles soient meilleures'

Tétouan — Les relations entre le Maroc et l'Algérie "sont stables, nous aspirons néanmoins à ce qu'elles soient meilleures", a affirmé SM le Roi Mohammed VI.

"Depuis quelques mois, beaucoup demandent à savoir où en sont les relations entre le Maroc et l'Algérie. Ces relations sont stables, Nous aspirons néanmoins à ce qu'elles soient meilleures", a indiqué le Souverain dans Son Discours adressé, samedi soir à la Nation, à l'occasion de la Fête du Trône.

A ce propos, SM le Roi a rassuré "nos frères en Algérie, leur direction et leur peuple qu'ils n'auront jamais à craindre de la malveillance de la part du Maroc".

"Nous leur confirmons aussi tout le prix que Nous attachons aux liens d'affection et d'amitié, aux échanges et aux interactions entre nos deux peuples", a ajouté le Souverain, priant le Très-Haut pour "un retour à la normale et une réouverture des frontières entre nos deux pays voisins et nos deux peuples frères".

"L'action que Nous menons au service de Notre peuple ne consiste pas uniquement à gérer les questions internes", a relevé SM le Roi. Elle réside aussi dans "Notre détermination à fonder des relations solides avec les Etats frères et amis, et plus particulièrement avec les pays voisins", a précisé le Souverain.