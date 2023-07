Maroc: Fête du Trône - Le discours Royal est porteur de « sagesse » et de « messages orientés vers l'avenir » (chercheur)

Tokyo — Le discours adressé, samedi, par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l'occasion du 24è anniversaire de Son accession au Trône de Ses glorieux ancêtres, est porteur de « sagesse » et de « messages orientés vers l'avenir », a indiqué dimanche Youssef Iguider, directeur général de la branche japonaise du SRI International (ancien Stanford Research Institute).

« Comme à l'accoutumée, le discours de Sa Majesté le Roi est porteur de sagesse et de messages orientés vers l'avenir », a déclaré à la MAP M. Iguider

Soulignant la portée économique du discours Royal, le chercheur, également expert en gestion de projets internationaux à caractère industriel et commercial, a indiqué que le Souverain a réitéré l'importance de persévérer sur la voie du développement pour réaliser le progrès du Maroc et des Marocains.

« Sa Majesté le Roi a lancé un appel au géni marocain, un appel qui traduit la confiance Royale dans les capacités de la jeunesse marocaine », a dit M. Iguider, rappelant que le Souverain a salué, dans Son discours, la réalisation de la première voiture de fabrication locale, grâce à des compétences nationales et à un financement marocain ainsi que la présentation du premier prototype de voiture à hydrogène, développé par un jeune Marocain.

En saluant ces réalisations, le Souverain encourage les jeunes marocains à redoubler d'efforts pour libérer leur créativité et, partant, contribuer à la promotion du « Made in Morocco » et au renforcement du positionnement du Maroc en tant que destination d'investissements productifs ».

Le chercheur n'a pas manqué de souligner la pertinence de l'accent mis dans le discours Royal sur les valeurs du sérieux et du dévouement pour relever les défis et persévérer sur la voie du développement. Il s'agit, selon M. Iguider, de valeurs intrinsèques à la culture marocaine qu'il convient de cultiver et promouvoir pour continuer d'avancer vers la réalisation des objectifs de la Nation.

« Partant de mon expérience de longues années au Japon, je peux affirmer que la nation japonaise a pu se hisser au rang de grande puissance économique mondiale en mettant à profit avec créativité ses valeurs culturelles et sociales », a-t-il dit.

Sur le plan régional et international, Sa Majesté le Roi a envoyé des messages de paix et d'amitié à l'adresse des pays voisins, a noté M. Iguider, soulignant que ces messages sont le reflet des positions du Royaume fondées sur les valeurs de paix, de tolérance et de sincérité.

Dans cette veine, le Souverain a réitéré l'engagement du Royaume à travailler avec l'Espagne et le Portugal pour faire de l'organisation conjointe de la Coupe du monde 2030 un événement historique à tous les égards, a relevé M. Iguider.

Le chercheur a souligné que Sa Majesté le Roi a plaidé pour des relations maroco-algériennes fondées sur la sincérité. Il a émis le souhait de voir les dirigeants algériens saisir l'opportunité de l'appel Royal et en faire un point de départ pour la construction de meilleures relations.

« Les échanges et la coopération entre les peuples marocain et algérien sont le chemin à suivre pour ouvrir la voie à la croissance et la prospérité dans la région toute entière », a dit M. Iguider.