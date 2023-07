Sénégal: La pluie va continuer à tomber sur une bonne partie du territoire sénégalais, dimanche et lundi

Dakar — Les pluies vont continuer à tomber, dimanche et lundi, dans l'ouest, le sud-est, le centre et le nord du Sénégal, a annoncé l'ingénieur prévisionniste Tidiane Camara, de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

"Les pluies vont continuer, dimanche et lundi, dans la partie ouest du pays, entre Dakar, Thiès et Mbour, de même que le sud-est du territoire national, de Ziguinchor à Kédougou, en passant par Sédhiou et Kolda", a dit M. Camara à l'APS.

"Les pluies vont persister également dans le centre du pays, Fatick et Kaolack notamment, dans le nord aussi, à savoir Matam, Podor et Saint-Louis", a-t-il poursuivi.

Les pluies vont se raréfier dans le centre et le nord du Sénégal, à partir de mardi, mais "elles resteront d'actualité dans le sud, de Ziguinchor à Kédougou, vers le centre-sud aussi", a affirmé l'ingénieur prévisionniste de l'ANACIM.

Dans le centre-sud, "nous pouvons avoir quelques pluies jusqu'à la fin de la semaine prochaine", a annoncé Tidiane Camara.

Au cours du week-end finissant, il a plu sur presque toute l'étendue du territoire national, selon le prévisionniste. "Des quantités de pluies conséquentes ont été recueillies sur une bonne partie du territoire sénégalais, avec une pluviométrie supérieure à 20 millimètres à Bambey, à 30 millimètres entre Kédougou et Ziguinchor, et 39 millimètres à Koungheul, dans la région de Kaffrine", a-t-il dit.