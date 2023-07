Congo-Kinshasa: Kindu - Le quartier Brazza Neema pas encore connecté au réseau de la REGIDESO

Le quartier Brazza Neema, commune de Mikelenge à Kindu (Maniema) n'est pas, depuis son lotissement, approvisionné en eau potable de la REGIDESO.

Et pour cause, les femmes de ce coin du pays parcourent des kilomètres pour s'approvisionner en eau potable dans d'autres quartiers de la ville de Kindu :

L'un de ces femmes n'a pas hésité de relater leur calvaire quotidien :

« Ici chez nous, c'est très difficile pour trouver de l'eau à boire. On passe toute la journée au quartier RVA pour chercher de l'eau à boire, mais on ne trouve pas. Ici chez nous on n'a pas de l'eau de la REGIDESO ».

Certains ménages du quartier Brazza Neema recourent à l'eau des puits d'eau pour répondre à leurs besoins notamment la vaisselle, la lessive et le bain corporel.

« On utilise seulement de l'eau des puits et pour trouver cette eau là on fait même toute la journée pour la trouvée », a poursuivi cette femme.

Elle a regretté certains puits de ce quartier ne sont pas aménagés.

« L'eau que l'on puise, nous la tirons parfois d'un puits mal installé à côté des installations sanitaires. Il y a risque même de contracter des maladies d'origine hydrique », a-t-elle insisté.

Les habitants du quartier Brazza Neema déplorent cependant le manque de volonté du gouvernement provincial à résoudre cet épineux problème de l'eau.

Ils plaident auprès des hommes de bonne volonté de leur venir en aide en plaçant par exemple des bornes fontaines.

Hormis le quartier Brazza Neema, plusieurs autres quartiers de Kindu ne sont pas connectés au réseau de la REGIDESO.