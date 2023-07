Afrique Centrale: L'ambassadeur angolais en Éthiopie s'entretient avec la représentante de la CEEAC

Luanda — L'ambassadeur d'Angola en Éthiopie, Miguel Bembe, a eu vendredi un entretien de courtoisie avec la représentante permanente de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC), Rufina Obono.

Lors de la réunion, les deux entités ont abordé, entre autres aspects, les diverses initiatives multilatérales promues par l'Angola dans la région centrale et australe du continent africain, indique une note de l'ambassade d'Angola en Éthiopie.

La note indique que les deux interlocuteurs se sont penchés sur le cadre de paix et de sécurité sur le continent, le Sommet quadripartite des chefs d'État et de Gouvernement de CAO, CEEAC, CIRGIL et SADC, tenue le 27 juillet à Luanda.

A l'occasion, le diplomate angolais a fourni des informations détaillées sur la 3e édition du Forum panafricain pour la culture de la paix - Biennale de Luanda, prévue du 22 au 24 novembre prochain.

Le Forum est une organisation conjointe du Gouvernement angolais, de la Commission de l'Union africaine et l'UNESCO, et se tiendra sur le thème "L'éducation, la culture de la paix et la citoyenneté africaine comme outils pour le développement durable du continent".

Miguel Bembe et Rufina Obono ont également échangé des vues sur le prochain sommet de la Communauté pour le développement de l'Afrique australe (SADC), prévu en août de cette année, en Angola. AL/LUZ