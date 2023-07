Cote d'Ivoire: Prestation de serment au Conseil constitutionnel - Chantal Camara justifie les nominations d'Aimée Zebeyoux, Adou Richard et Yédoh Lath

Chantal Camara a félicité Aimée Zebeyoux, Adou Richard et Yédoh Lath suite à leur nomination comme conseiller au Conseil constitutionnel en déclarant que leurs expériences professionnelles justifient amplement le choix porté sur eux.

Le vendredi 28 juillet 2023, trois nouveaux conseillers du Conseil constitutionnel ont prêté serment devant la présidente de l'Institution , Mme Chantal Nanaba Camara. La cérémonie a eu lieu au siège du Conseil constitutionnel , à Abidjan-Plateau

L'ex-ministre de la Justice, le magistrat hors hiérarchie Aimée Zebeyoux, l'ex-procureur de la République Richard Christophe Adou, également magistrat hors hiérarchie et Sébastien Yédoh Lath, enseignant-chercheur en droit public, agrégé des facultés de Droit, ont prêté serment au siège de l'institution, en qualité de conseiller. La main levée, ils ont tour à tour déclaré, « je m'engage à bien et fidèlement remplir ma fonction, à l'exercer en toute indépendance et en toute impartialité dans le respect de la Constitution, à garder le secret des délibérations et des votes ». Ils se sont en outre engagés, même après la cessation de leur fonction, à ne prendre aucune position publique dans les domaines juridique, politique, économique et social, à ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence du Conseil constitutionnel.

« Vos expériences professionnelles justifient amplement le choix porté sur vous »

La présidente du Conseil constitutionnel, Chantal Nanaba Camara, s'est félicitée de ce que le Conseil constitutionnel s'enrichit de nouvelles expertises juridiques et administratives.

« Vos expériences professionnelles justifient amplement le choix porté sur vous pour siéger au Conseil constitutionnel. La mission est immense et délicate, mais je demeure persuadée, au regard de votre expertise avérée, que vous contribuerez significativement au renforcement du prestige de notre institution », a-t-elle dit.

La présidente Chantal Nanaba Camara, magistrate hors hiérarchie, à échelon unique, a invité les nouveaux conseillers à contribuer au renforcement du prestige de l'institution, à la satisfaction des ivoiriens dont les attentes à l'égard du conseil n'échappent à personne. Concernant les élections à venir, la magistrate a invité ses conseillers à la pleine mesure de leurs capacités et aptitudes professionnelles dans l'exercice de leurs nouvelles charges.

« Ces échéances électorales seront notre première épreuve de vérité »

« Déjà les échéances électorales seront notre première épreuve de vérité. Le conseil constitutionnel doit s'assurer du respect des principes cardinaux, garantissant l'expression libre et inaltérée du suffrage. Sa mission est éminemment importante du moment où selon les mots de Rousseau, la régularité et la sincérité des élections sont une condition du maintien de la croyance du processus de désignation des représentants du peuple et en conséquence de l'élection comme fondement démocratique de la légalité...vous serez appelé à dire le droit, en ayant pour seul et unique boussole la constitution. Je fonde un immense espoir sur votre précieux concours dans la réalisation de notre mission », a t elle conseillé.

Poursuivant, elle a invité l'ensemble des membres du conseil à l'union, et au travail participatif pour apporter leur pierre à l'édification d'une Côte d'Ivoire fraternelle, solidaire, pacifique et prospère. Ces trois nouveaux conseillers, Aimée Zabayoux, Adou Richard Christophe et Sébastien Yédoh Lath ont été nommés par le président Alassane Ouattara le mardi 6 juin 2023 par décret dans le cadre du renouvellement des membres du Conseil constitutionnel. La nouvelle présidente du Conseil constitutionnel, Chantal Nanaba Camara , nommée le 9 mai 2023, a pris les rênes de l'institution le jeudi 20 juillet 2023, à la suite d'une passation des charges avec son prédécesseur Mamadou Koné.