Cote d'Ivoire: Mobilisation des ressources sur le plan diplomatique-la DGDE et le BNETD présentent leurs rapports à Kacou Houadja Léon Adom

La Dgde et le Bnetd ont présenté leurs rapports à Kacou Houadja Léon Adom en vue de la mobilisation des ressources sur le plan diplomatique.

Le jeudi 27 juillet 2023, s'est tenue, à Abidjan-Plateau, la cérémonie de restitution des rapports de la Direction générale de la diplomatie économique (Dgde) et du Bureau national d'études techniques et de développement (Bnetd) en présence du ministre délégué auprès de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de I'Intégration africaine et de la Diaspora, Kacou Houadja Léon Adom.

La Direction générale de la diplomatie économique (Dgde), dans sa quête de rendre plus dynamique la mobilisation des ressources sur le plan diplomatique a commandité deux études stratégiques dont les rapports ont été présentés jeudi dernier au ministre délégué auprès de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de I'Intégration africaine et de la Diaspora, Kacou Houadja Léon Adom. En outre, Il s'agit du rapport élaboré par la Dgde en vue de donner une vision globale de la mobilisation des ressources par la diplomatie ivoirienne et des moyens nécessaires dont elle a besoin pour l'améliorer.

Ainsi que de l'étude prospective et stratégique pour le renforcement des échanges commerciaux et de la coopération entre la Côte d'lvoire et le Nigeria qui, malgré les relations établies depuis 1961, ne parviennent pas à atteindre un volume d'échanges de grande capacité. Ledit rapport a été réalisé par le Bureau national d'études techniques et de développement (Bnetd) sur financement du ministère, via un programme du Pnud d'une valeur de 60 millions de Fcfa.

%

Eloi Gahé, chef de service au Bnetd, a indiqué qu'« Après un diagnostic de la coopération entre les deux pays dont les relations sont établies depuis 1961, il ressort que le potentiel ivoirien est toujours inexploité vers le Nigeria ». Poursuivant, il a planché sur les difficultés que rencontre la Côte d'Ivoire malgré le potentiel dont elle regorge. « Malgré tout le potentiel dont dispose la Côte d'Ivoire, ce sont trois secteurs, à savoir l'agro-industrie, la plasturgie et le bois, qui sont exportés vers le Nigeria.

Également, de 2016 à 2020, on constate une entrée nette des capitaux nigérians en Côte d'Ivoire ... Si les échanges sont quasi inexistants entre les deux pays, je pense que c'est, en partie, à cause du nombre de barrages routiers qui a néanmoins baissé, de 105 à 39 depuis 2017 », a-t-il déclaré . Eloi Gahe, souhaite une réduction de ces barrages au minimum qui freinent les relations commerciales et demande surtout que les deux pays signent des accords bilatéraux pour faciliter l'implantation des entreprises de part et d'autre.

« Je puis vous assurer que Madame la ministre d'État les examinera avec une particulière attention »

Après la réception des deux documents stratégiques, le ministre, Kacou Houadja Léon Adom a félicité la direction générale de la Diplomatie économique, l'ambassade de Côte d'Ivoire au Nigeria, le Bnetd pour leur contribution significative à l'élaboration de ces précieux documents qui ouvrent la voie à plus d'efficacité dans l'action diplomatique. « Les propositions contenues dans ce rapport ne manquent pas d'intérêt. Je puis vous assurer que Madame la ministre d'État

les examinera avec une particulière attention, pour y réserver les réponses appropriées », a-t-il indiqué. Avant d'ajouter qu'il reste persuadé que le rapport du Bnetd vise à relever le niveau des échanges économiques et commerciaux entre la Côte d'lvoire et le Nigeria, deux locomotives de la région et donnera un nouvel élan à la mise en oeuvre de la diplomatie économique ivoirienne.