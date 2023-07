Afrique: OMT - L'Île Maurice à la présidence, le Nigeria et le Kenya héritent des Vice-présidences

Réunis du 26 au 28 juillet, à l'Île Maurice pour accélérer le rôle du tourisme pour le développement durable dans la région, au cours de leur Réunion annuelle, les Ministres en charge du Tourisme en Afrique, ont renouvelé leurs instances dirigeantes, dès l'entame de la session, le mercredi 26 juillet 2023.

Les Ministres du Tourisme du Continent, à la faveur de leur 66ème Réunion de la Commission régionale de l'Organisation mondiale du Tourisme pour l'Afrique (CAF/OMT) à l'Île Maurice, ont renouvelé conformément aux statuts, ce mercredi 26 juillet, leurs instances dirigeantes. Ainsi, le Premier Ministre adjoint de la République mauricienne, en charge du logement, de l'Aménagement du Territoire et du Tourisme, Louis Steven Obeegadoo, a-t-il été élu par ses pairs à la présidence de la Commission onusienne spécialisée. Il succède au Ministre ivoirien du Tourisme, Siandou Fofana qui a présidé aux destinées du Tourisme continental deux années durant.

L'industrie touristique comme un vecteur d'épanouissement des Etats

À ses côtés, il aura pour 1er Vice-Président, le Ministre Nigérian de l'Information et de la Culture, en charge du Tourisme, et comme 2e Vice-Président, Najib Balala, ministre kényan du Tourisme, de la Faune et des Antiquités.

Tous et chacun attestent s'inscrire dans les sillons tracés par Siandou Fofana qui a contribué par son leadership à redynamiser la CAF/OMT, en particulier, dans un contexte marqué par un changement de paradigmes à la survenue de la pandémie mondiale de la Covid 19. D'autant plus que Siandou Fofana, depuis 2019 a intégré, à divers titres et fonctions, le Conseil exécutif de l'OMT dont le Secrétaire général, Zurab Pololikashvili a salué l'entregent et le dévouement pour établir l'industrie touristique comme un vecteur d'épanouissement des Etats et des communautés. Idem pour le Ministre Saoudien du Tourisme, Président du Conseil exécutif de l'OMT, Ahmed Al-Katheeb. Qui a indiqué que le tourisme mondial doit, plus que jamais, s'inscrire dans une apprtoche plus durable et respectueuse de l'environnement et des communautés.

Siandou Fofana, en sa qualité de Président sortant, tout aussi estampillé de son poste de 1er Vice-Président du Conseil exécutif de l'OMT, a indiqué dans son allocution inaugurale l'enjeu desdites assises. Il a soutenu : « Cette session revêt une importance toute particulière, car elle marquera un tournant dans le développement et la promotion du tourisme africain à l'échelle mondiale. Nous sommes ici pour élire un nouveau bureau mais aussi pour discuter, collaborer et trouver des solutions pour faire du tourisme un catalyseur du développement économique, social et environnemental, tout en préservant notre patrimoine culturel et naturel ».

Mieux, pour Siandou Fofana, priorisant l'éducation, la durabilité et les investissements, le tourisme devient un allié pour stimuler les économies. Et d'indiquer que « c'est un honneur pour mon pays la Côte d'Ivoire, de diriger les délibérations de cette 66ème session de la CAF, session élective et décisive en vue de la préparation de la 25ème Assemblée Générale prévue à Samarcande en Ouzbékistan ».

Repenser le tourisme pour l'Afrique

C'est la deuxième fois que Maurice, membre de l'OMT depuis 1975, accueille ce rendez-vous de la CAF, faut-il le préciser. La Commission régionale de l'OMT pour l'Afrique est, pour rappel, la principale plate-forme institutionnelle où les ministères en charge du tourisme discutent des dernières tendances du secteur au niveau continental et mondial et de la mise en oeuvre de leur programme de travail.

Il importe de noter, par ailleurs, que le Commissaire au Tourisme de l'Union africaine, Albert Muchanga et la Secrétaire générale du Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA), Chileshe Mpundu Kapwepwe ont pris part en tant qu'invités de marque à la cérémonie d'ouverture.

Aux plans heuristique et prospectif, la conférence, ce jeudi 27 juillet, autour du thème « Repenser le tourisme pour l'Afrique : Promouvoir l'investissement et les partenariats ; Relever les défis mondiaux », retient toutes les attentions, aussi bien des politiques et experts, que la société civile.

En marge de la Réunion de la CAF, deux événements sont prévus. Le secrétaire général de l'OMT, Zurab Pololikashvili, dévoilera la plaque du « Best Tourism Village Award », attribué par l'OMT au village du Morne. Il remettra également une plaque similaire au président du Conseil du village de Vieux-Grand-Port, également primé. En fin d'après-midi, une cérémonie marquant les 15 ans de l'inscription du paysage culturel du Morne à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO se tiendra sur le site dédié, en présence du Premier ministre, Pravind Jugnauth et de hauts dignitaires, qui participent à cette session.

Source: Dircom du ministère du Tourisme